Асоціація адвокатів подала в ДБР і офіс Генпрокурора заяву про грубі порушення з боку НАБУ, — ЗМІ

Національна асоціація адвокатів України подала заяву до Офісу Генпрокурора та Державного бюро розслідувань через безпрецедентні порушення з боку НАБУ — незаконний обшук та встановлення «прослушки» в офісі адвокатів у Києві.

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Про це повідомляють «Українські національні новини».

«Детективи не лише прослуховували, проникли до офісу адвокатів у центрі столиці, а й провели там незаконні обшуки „до постановлення ухвалення слідчим суддею без належних на те підстав“, чим грубо порушили права та законні інтереси адвокатів», — пише УНН.

Асоціація зазначає, що обшук проводився без ухвали суду та базової постанови прокурора. При цьому детективам НАБУ було відомо про те, що вони проникають саме в офіс адвокатів, оскільки ця адреса офіційна і зареєстрована в реєстрі адвокатів.

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Окрім офісних приміщень, детективи вдалися до одночасного обшуку житла адвокатів, де перебували їхні дружини з малолітніми дітьми, а самі адвокати в цей час фактично були заблоковані слідчими діями в офісі.

Водночас жодних документів або речей за результатами обшуку вилучено не було.

Асоціація вважає такі дії з боку НАБУ «злочинним умислом». На її думку, детективи хотіли отримати конфіденційну інформацію, яку клієнти розповідали адвокатам, та з’ясувати подальші дії сторони захисту.

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Техніку для «прослушки» виявили самі адвокати в підлозі приміщення в окремих кабінетах і безпосередньо у кімнаті для переговорів, де відбувалося спілкування з клієнтами. Таким чином, детективи НАБУ порушили права на конфіденційний обмін інформацією між адвокатом та клієнтом.

Асоціація підкреслює, що в групі детективів НАБУ є ті, які розслідують справи проти клієнтів цих адвокатів.

Асоціація закликає генпрокурора втрутитися в ситуацію та порушити кримінальну справу щодо службових осіб НАБУ, які вчинили злочини, передбачені ст. 162, 365 і 397 Кримінального кодексу України (незаконне проникнення до іншого володіння особи та незаконне проведення в ньому обшуку, вчиненого службовою особою; перевищення влади або службових повноважень; вчинення службовою особою з використанням свого службового становища в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи з надання правової допомоги).

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