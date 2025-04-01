Національне антикорупційне бюро України відкрило понад 1,5 тис. кримінальних проваджень, передавши до суду лише сотні з них.

Про це у блозі за підсумками круглого столу «10 років НАБУ: боротьба з корупцією чи імітація?» пише модератор події та координатор юридичного видання «Конфлікти і Закони» Оксана Котомкіна.

ВІДЕО ДНЯ

«Десять років тому українське суспільство покладало великі надії на створення НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Здавалося, що епоха безкарності для корупціонерів закінчиться, а правоохоронна система нарешті запрацює чесно та ефективно. Однак десять років минуло, проте, окрім досягнень у закупівлі „тактичних шкарпеток“, НАБУ не продемонструвало нічого. Бюро мало стати головним ударним механізмом у боротьбі з топкорупцією, але так і не змогло таким стати, незважаючи на кошти іноземних партнерів та їхній досвід, яким вони ділились з детективами НАБУ. На жаль, за підсумками круглого столу стало зрозумілим, що НАБУ так і не змогло побороти совковий принцип роботи радянської прокуратури», — вважає автор блогу.

За її словами, під час круглого столу ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука розкритикував практику Бюро провокувати хабарі.

РЕКЛАМА

«За словами Туки, такий підхід є старою методикою, яку застосовували ще за радянських часів, аби підставити чиновника. Він навів приклад справи колишнього першого заступника голови Дніпропетровської ОВА Володимира Орлова, де НАБУ знову намагається пришити білими нитками корупцію без жодних реальних доказів. Як наголосив Георгій Тука, факти у справі говорять самі за себе: немає ні рішення про виділення землі для підприємства, ні навіть вказівок його підготувати. Ба більше, за два дні до того, як НАБУ оголосило Орлову підозру, підприємство повторно звернулося до ОВА щодо землі й знову отримало відмову. В обвинувальному акті прямо зазначено: потерпілих немає, шкода державі не встановлена», — продовжує Оксана Котомкіна.

З погляду фахових адвокатів, подібне стається через профнепридатність детективів НАБУ. Юристи згадали інші скандальні справи бюро, де агенти фактично самі створювали корупційні епізоди.

«За десять років НАБУ відкрило понад 1,5 тисячі кримінальних проваджень, а до суду передано сотні справ. Але така діяльність не дала відповіді на основне питання, яке ставить суспільство: де результати? Адвокат Тетяна Іванова наголосила на вкрай низькій ефективності бюро: за десять років орган направив до суду лише близько 1500 обвинувальних актів, тоді як ДБР, яке має трохи більший штат, — понад 8000 обвинувальних актів. Вона також згадала інші скандальні справи НАБУ, де агенти фактично самі створювали корупційні епізоди», — відзначає експерт.

РЕКЛАМА

Учасники круглого столу дійшли висновку, що, якби функції НАБУ виконував окремий відділ при прокуратурі, нічого б не змінилось, але витрат на утримання цієї структури було б значно менше.

«Всі учасники круглого столу погодились, що НАБУ потребує негайного реформування. Адже поки що воно більше схоже на інструмент політичних ігор та вибіркового переслідування, аніж на ефективний антикорупційний орган», — підсумувала Оксана Котомкіна.

Раніше повідомлялося, що, згідно з опитуваннями, недовіра українців до НАБУ, САП та ВАКС сягає 70%, наздогнавши показники ставлення до проросійських політиків.

РЕКЛАМА

87

Читайте нас у Facebook