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Стиль життя

Колір щастя: додайте його до інтер'єру — і ви отримаєте заряд енергії

22:26 2 квітня 2025
Яскрава кольорова гама стільців

Неповторний дизайн квартири можна створити не лише за допомогою різноманітних деталей. Слід пам'ятати, що на атмосферу та настрій у будинку впливає кольорова гама, яка нас оточує в побуті. Якісь кольори можуть гнітити, якісь дратувати, а деякі заряджати енергією та дарувати емоції радості.

Відчуття щастя додають зелений, абрикосовий та колір фуксії. Їхня наявність в інтер'єрі — простий спосіб підняти настрій. Також дуже позитивно впливає на настрій середземноморська гама — пісочний та бірюзово-блакитний. Вони дарують відчуття релаксу.

Кольори, що налаштовують на медитацію, — це кольори хмар: білі, рожеві, світло-сірі… Колір спокою та умиротворення — білий.

Ритми мегаполісу людей втомлюють, тому вони прагнуть природних кольорів. Додайте такі відтінки в інтер'єр та гармонізуйте свій внутрішній стан.

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Дуже важливим є індивідуальний підхід. Адже всі люди мають різні смаки. Якщо ваш улюблений колір червоний, салатовий чи лимонний, додайте в інтер'єр саме ці відтінки. Достатньо навіть купити чашку в улюбленому відтінку, щоб ваша кухня заграла новими фарбами.

Не варто забарвлювати улюбленим кольором весь простір. Помаранчевий диван у кімнаті з помаранчевими шпалерами — це, погодьтеся, перебір, хоч би як ви не любили цей колір.

Гармонія там, де міра. Про це треба пам'ятати.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, які кольори в одязі будуть головними навесні та влітку 2025 року.

Фото Ольги Сметанської

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