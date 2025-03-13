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Стиль життя

Новий тренд в інтер’єрі для інтелектуалів: сьогодні ця річ є в домівках у багатьох знаменитостей

22:26 14 березня 2025
Підставка для книг

«Багатство книжкових полиць» — один із найпопулярніших інтер'єрних трендів у соцмережах. Це означає, що багато хто робить фото, зокрема селфі, на тлі книжок. Нагадаємо, що новими трендами у подарунках стали праці стародавніх філософів.

Так звані інтелектуальні тренди демонструють стійкість. До того ж з'являються все нові й нові.

Наприклад, один із інтер'єрних трендів, що набирає популярності, — підставка або тримач для книг. Таку річ можна помістити як на книжкову полицю, так і на журнальний столик. Вона доречна як у кабінеті, так і у вітальні та навіть у спальні, адже багато хто любить читати на ніч. Така річ додасть інтер'єру колориту.

Підставки та тримачі, які сьогодні є в будинках у багатьох знаменитостей, також зручні для блокнотів.

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Така річ — чудова ідея і для подарунка. Підставки та тримачі для книг і блокнотів можуть бути виготовлені з бронзи, порцеляни, дерева та інших матеріалів. Обираючи річ для себе чи в подарунок, звертайте увагу на оригінальність ідеї та якість. У комфортному інтер'єрі не має бути випадкових речей.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, в яких інтер'єрних стилях буде доречний античний бюст.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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