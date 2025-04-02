Кабмін дозволив комунальним підприємствам бронювати від мобілізації більше працівників

В Україні підприємства, що отримали статус критично важливих, мають право бронювати співробітників від мобілізації. А підприємствам, які обслуговують об’єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, дозволили бронювати до 75% своїх працівників.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій, збільшення відсотка бронювання з 50 до 75 ввели для того, аби зменшити кадровий дефіцит в цій сфері. Йдеться про працівників, які забезпечують теплопостачання, водопостачання і водовідведення, вивезення твердих побутових відходів.

Також Кабмін пом'якшив вимоги до критеріїв критичності таких підприємств щодо розміру заробітної плати працівників, для яких передбачається бронювання. Нагадаємо, що раніше було визначено, що зарплатня таких робітників має бути не меншою за 20 тисяч гривень — це одна з умов надання бронювання.

«Вдалося знайти баланс між необхідністю покриття потреб комунальної інфраструктури та збереженням мобілізаційного потенціалу в умовах повномасштабної війни. Завдяки підвищенню рівня бронювання до 75% ключові працівники зможуть залишатися на своїх посадах, що є критично важливим для безпеки та стабільності громад», — зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що у березні цього року були змінені критерії для визначення критично важливих підприємств, які можуть бронювати своїх працівників під час мобілізації.

Ілюстративне фото з сайту https://pkrv.dp.gov.ua

РЕКЛАМА

69

Читайте нас у Facebook