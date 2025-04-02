Страховий стаж для полонених українців: ухвалено важливий закон

В Україні щороку змінюються умови виходу на пенсію за віком. Зокрема, щоб цього року вийти на заслужений відпочинок у 60 років, українцю потрібно мати не менше 32 років стажу (минулого року — 31 рік).

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Нещодавно, як повідомляють в Мінсоцполітики, на законодавчому рівні була вирішена проблема, яка стосується громадян, що потрапили в російський полон. Багато хто з цивільних українців перебуває у неволі роками. Відповідний закон було ухвалено Верховною Радою та підписано президентом.

Документ врегульовує питання сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за цивільних українців, які перебувають в полоні, з державного бюджету. Платником виступатиме Пенсійний фонд України. Єдиний внесок за цивільних полонених сплачуватиметься з дня позбавлення особистої свободи і протягом 6-ти місяців після звільнення людини.

«Розмір пенсії в солідарній системі залежить, зокрема, і від кількості сплачених соціальних внесків. Позбавляючи наших громадян особистої свободи, країна-агресорка не тільки позбавляє їх гідного життя, завдає шкоди здоров'ю, намагається принизити морально, але і спричиняє негативний вплив на майбутнє людини вже після звільнення з полону. Прийнятий закон забезпечить механізми для сплати державою ЄСВ за тих, хто перебуває в полоні, і відповідно, отримання ними в майбутньому справедливої пенсії», — підкреслила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

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Нагадаємо, що з 1 березня рідні військовополонених та зниклих безвісти отримують грошове забезпечення бійців за оновленою процедурою.

Фото Pixabay

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