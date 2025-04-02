Замість грошей возять окупантів: противник переробляє інкасаторські авто для передової

Катастрофічна нестача техніки змушує окупантів створювати бойову техніку буквально з усього, що є під рукою. Однак іноді в якості бронетехніки використовують цивільний транспорт, наприклад, інкасаторський броньовик International 4700 Armored Truck, чиє завдання — перевезення грошей.

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Як повідомляють російські Telegram-канали, це не перший випадок такої переробки під військові потреби. Раніше на бронеавтомобіль переробляли броньований інкасаторський автомобіль «Коналю-2963» на базі УАЗ-СГР, він же «Буханка», із захистом від пістолетних куль, з автомата Калашникова і рушниць 12-го калібру.

Як пише військовий експерт Андрій Харук, International 4700 Armored Truck — це американський бронеавтомобіль родом із 1990-х, який у США використовують не тільки як інкасаторський, а й як машину поліцейських підрозділів спеціального призначення (SWAT). Обладнана вона потужним 7,7-літровим рядним шестициліндровим дизелем, власна маса машини перевершує сім тонн, а найбільша сягає дванадцяти тонн.

Основна проблема при переробці International 4700 Armored Truck у бойовий варіант — це забезпечення захисту двигуна, бо в базовому варіанті капот у нього не броньований. По фото видно, окупанти демонтували оригінальний капот разом із крилами та решіткою радіатора, а встановили саморобний, броньований. Також броньоване скло водійської кабіни закрили сталевими щитами з оглядовими щілинами. І вся ця переробка додала маси в передній частині машини.

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«І тут починається найцікавіше. Річ у тім, що International 4700 Armored Truck — це класичний задньопривідний паркетник. Збільшення навантаження на передню вісь ніяк не сприятиме поліпшенню його прохідності. Безумовно, ця переробка — це одноразова штурмова машина. Але далеко не факт, що вона зможе хоча б доїхати до українських позицій поза дорогою з твердим покриттям», — говорить експерт про мінуси такої переробки, за якої порушується стійкість авто, що погіршує його можливості.

Утім, періодично на передовій «світиться» і нова техніка окупантів, але теж не без недоліків.

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