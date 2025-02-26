Як наводити і у що влучати: російські пропагандисти в шоці від нового засобу ППО Криму

Не тільки на передовій зустрічаються всілякі саморобки, як виявилося, достатньо їх і у тилу окупантів. Причому від них самі російські пропагандисти розгубилися, оскільки розуміють їхню повну марність.

ВІДЕО ДНЯ

Так, в одному з російських Telegram-каналів з'явилося фото корабельної артилерійської установки АК-306, встановленої у кузові вантажного КамАЗа. Причому навіть канал, що розмістив її, дивувався — «незрозуміло, як цей виріб має наводитися і влучати».

Дійсно, АК-306, з одного боку, досить непоганий вогневий засіб — гармата калібром 30 мм з 6 стволами може випустити до 1000 пострілів за хвилину, створивши справжній вогневий вал. Це дуже зручно для стрільби по піхоті і легкій бронетехніці, але в Криму її, ймовірно, хочуть використовувати для протиповітряної оборони від українських дронів, що в теорії може стати ефективним завдяки все тій же високій скорострільності.

На ділі ж АК-306 у кузові КамАЗа-5350 має масу недоліків:

РЕКЛАМА

важка вага і віддача — вага установки в 1,1 тонни не здається непідйомною для авто, призначеного для перевезення вантажів до 6 тонн, але під час стрілянини в 1000 снарядів на хвилину вагою в 0,4 кг кожен, КамАЗ відчуватиме величезну віддачу, здатну навіть перевернути авто;

слабка прицільність — спочатку АК-306 створювали для озброєння легких кораблів, які не мають радарів, і тому вона нездатна наводитися по РЛС. Ба більше, сама система наведення являє собою дистанційну систему з пункту управління вогнем на кораблі, що не має вимірювання дальності до цілі, балістичного обчислювача, стабілізатора лінії прицілювання, простіше кажучи, прицілювання буде вестися «на око» за допомогою оптики. Потрапити з такою системою прицілювання в маневрену ціль на кшталт дрона можна хіба що дивом.

«Незрозуміло, як цей виріб має наводитися і влучати, але тепер ви бачили ще більше», — резюмують російські пропагандисти.

Тим часом ЗСУ знищили першу з північнокорейських гармат, які показали високу ефективність у боях проти Сил оборони України.

РЕКЛАМА

264

Читайте нас у Facebook