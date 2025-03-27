На передовій помічено нову техніку окупантів: чим вона небезпечна

Російські окупанти перекидають на передову найкращу техніку, наявну в них, що часто призводить до її втрат. У районі лінії бойового зіткнення було помічено новий варіант російського зенітного гарматно-ракетного комплексу «Панцир» — «СМ-СВ».

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Про це повідомляє військовий експерт Андрій Харук, за словами якого назва комплексу відображає його функціональне призначення і поліпшення. Так, «СВ» означає, що комплекс створений для прикриття сухопутних військ, а «СМ» — говорить про встановлення модернізованого радара 1РС2−3.

Так, спочатку «Панцир» створювали для прикриття ЗРК С-300/400 від атак з малих висот, а варіант «СМ-СВ» повинен буде захищати вже частини армії, а не ППО. Покращений варіант отримав такі зміни:

нове гусеничне, а не колісне шасі, що дозволяє техніці мати кращу прохідність, мобільність і стійкість під час руху;

покращений радар 1РС2−3 з активною фазованою антенною решіткою. Завдяки цьому дальність супроводу цілей зросла вдвічі — з 20 до 40 км; дальність виявлення повітряних цілей досягає 75 км;

заявлено можливість використовувати три типи ракет: стандартні 57Е6 (дальність 20 км), високошвидкісні 57Е6М (35 км) і нові малогабаритні ракети ТКБ-1055 (вони ж — 19Я6), спеціально створені для ураження БпЛА.

«НМСП, „Панцир-СМ-СВ“ у поєднанні із ЗСУ „Деривація“ розглядаються як заміна зенітних засобів полкової ланки — ЗРГК „Тунгуска“ та ЗРК „Стріла-10“. Цікаво, що 2021 року про „Панцир-СМ-СВ“ писали в контексті нового засобу ППО не лише для сухопутних, а й для повітряно-десантних військ», — говорить про плани окупантів на нову техніку Андрій Харук.

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Тим часом українські сухопутні війська також посилюють свою протиповітряну оборону ЗРК малого радіусу дій, хоч і не новими, але цілком надійними.

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