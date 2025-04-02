Це любов: популярний артист вразив зізнанням

Популярний співак Михайло Хома, відомий під псевдонімом Дзідзьо, який поділився спогадами, вразив неочікуваним подарунком. На одному з концертів у Івано-Франківську шанувальник виніс на сцену… банку квашених огірків, чим викликав захват у артиста. Своїм подарунком Михайло поділився на сторінці у соціальній мережі та додав, що обожнює такі огірки, і вони найкращі саме на Івано-Франківщині.

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«Сьогодні на концерті в Івано-Франківську відбулося чудо! — написав артист. — Один чоловік просто на сцені подарував мені… дві літри квашених огірків!

Не просто огірків, а справжнього домашнього скарбу! Каже: «Це остання банка, мама дала — в неї сьогодні, до речі, день народження!» І як тут не розчулитись?!

Я вам так скажу: перепробував квашені огірки по всій Україні. Але найсмачніші — у Львівській та Івано-Франківській областях! А ті, що з Франківщини, для мене особливі. Вони якісь такі… з душею! І сьогоднішній подарунок — доказ того, що наші люди найкращі!

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Це не жарт — це любов у дволітровій банці!"

Підписники підтримали артиста у коментарях та додали, що на наступних його концертах також будуть не з «пустими руками».

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«Михайле, я була свідком цього чуда, — поділилися враженнями. — Дякую за чудові емоції. На наступний раз принесу для вас фірмову аджику мами».

«Йой, Михайле, вас тепер на кожному концерті будуть з огірками зустрічати, — додали у коментарях. — Тепер знаю, що на концерт брати з собою треба»

«Супер, як будете в Одесі, то з мене ікорка з синеньких», — пообіцяли шанувальники.

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