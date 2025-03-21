Це коштувало купу грошей: Дзідзьо вразив своїми спогадами

Популярний співак Михайло Хома, відомий за сценічним псевдонімом Дзідзьо, який відмовився від свого образу, зробив неочікуване зізнання. У роки великої війни Михайло Хома рідко буває на світських заходах, часто їздить з концертами на фронт до воїнів. На своїй сторінці у соціальній мережі артист виклав ностальгічне відео з фестивалю у Новояворівську 1996 року. Тоді маленький Михайло отримав першу премію.

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«1996 рік, — написав Хома. - Новояворівськ. Фестиваль «Молода Галичина». Перша премія на рідній сцені — особливий момент. Рік перед тим, у 1995-му, я навіть не пройшов у другий тур… Але я не здався! Стиснув зуби, почав працювати над собою, набрався досвіду — і ось результат. 1996 рік, перша премія. Така важлива для маленького Михайлика Хоми!

Ця нагорода дала мені розуміння: працюючи над собою, відкривається віра в себе. А це і є перемога".

Юний Михайлик Хома - переможець фестивалю “Молода Галичина”. 1996 рік

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Підписники підтримали артиста та прокоментували відео. Михайло з задоволенням поділився спогадами.

«На фестивалі всі співали наживо, там фонограма була неможлива, — відповів Хома на закид, що він співав під фонограму. - А це вже фінал, коли я отримав першу премію. Вимога телебачення була така: без записаної фонограми тебе просто не показали б в ефірі. Тому ми зібрали всі гроші, які мали, ще й позичили, і поїхали до Львова записуватись на студію. Це було дуже дорого, коштувало купу грошей і вважалося великою розкішшю, бо ті часи були дуже бідні. Але якщо хотів потрапити на телебачення — іншого шансу не було. І найцікавіше, що саме на студії я заспівав не дуже добре, бо страшенно хвилювався — це ж був мій перший запис. А от у конкурсній програмі, наживо, я заспівав дуже добре!»

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Артист пригадав, що саме після цієї перемоги, почав активно їздити по фестивалях.

«Я справді почав їздити по фестивалях і вигрібати всі перші премії, — згадав Михайло. - У мене були класні пісні й неймовірно крутий перший вчитель з естради — Михайло Русин, який навчив мене перемагати. Тому я щиро вдячний йому за це, ну і, звичайно, бороді з Мейсоном, бо вони теж зробили свою справу!»

У Хоми поцікавилися, хто наполіг на тому, щоб він різко змінив напрямок творчості.

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«Усе відбулося природно, без чітко спланованого сценарію, — відповів Михайло. — Час і досвід змінюють кожного артиста, як і його музику. Якби все було так просто — придумати схему і стати відомим, то вже б усі так робили. Музика — це процес розвитку. Іноді ти робиш те, що хоче публіка, а іноді — те, що відчуваєш серцем. У цьому й суть творчості».

Нагадаємо, раніше співачка Slavia розповіла про справжню причину розлучення з Михайлом Хомою.

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