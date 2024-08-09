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«Марічка мене запросила»: Олександр Пономарьов прокоментував своє «батьківство»

17:35 9 серпня 2024
Олександр Пономарьов

Відомий український співак Олександр Пономарьов, який розчулив новою піснею для захисників, вперше прокоментував свої стосунки зі співачкою Марією Яремчук. Нагадаємо, ще до початку повномасштабного вторгнення парі приписували роман. А після того, як Марія Яремчук народила сина, саме Пономарьову приписали батьківство.

«Цікаво, батьком став, а сам пʼять років не бачив Марічку Яремчук, — зізнався Пономарьов проєкту ЖВЛ. — Навіть, не знаю, як реагувати на це, бо мені незручно перед новим чоловіком Марічки. Вона дуже гарна дівчина, я читав її вірші — вони дуже глибокі. Для мене її поезія — рівня Ліни Костенко. Скажу більше — Марічка запросила мене, і я став хресним батьком її дитини».

Олександр зізнався, що за роки великої війни виступає на сцені частіше, ніж за все творче життя. Разом з Михайлом Хомою (Дзидзьо) вони дають концерти, збираючи гроші на ЗСУ.

«Війна нас зібрала в купу, — сказав Олександр. — Тепер ми працюємо, як одне ціле, тому шо зараз це ефективніше. Часто буває даємо по пʼять концертів в день! Наш графік розписаний вже до грудня».

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Нагадаємо, нещодавно Олександр Пономарьов прокоментував камінг-аут своєї падчерки.

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