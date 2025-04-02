«Шахтар» лише в овертаймі вибив команду Ротаня з розіграшу Кубка України: відеоогляд матчу

У середу, 2 квітня, за підсумками чвертьфінального поєдинку в Олександрії визначився ще один півфіналіст Кубка України з футболу (раніше у четвірку найсильніших команд турніру пробилася чернівецька «Буковина»).

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Кубок України. ¼ фіналу

«Олександрія» — «Шахтар» (Донецьк) — 0:1 у додатковий час

«Шахтар»: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Марлон (Грам, 91), Назарина (Бондаренко, 61), Педріньо (Алісон, 61), Судаков, Кевін (Глущенко, 115), Егіналдо (Траоре, 69).

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Гол: Кевін (109).

Ще у двох чвертьфінальних поєдинках Кубка України, у середу, 2 квітня зіграють: «Верес» — «Полісся» (18:00) та «Рух» — «Динамо» (18:00).

Нагадаємо, що жеребкування півфінальних зустрічей національного Кубка, які заплановано на 23 квітня, відбудеться 3 квітня. Вирішальний поєдинок турніру цього сезону прийме 14 травня Центральний стадіон у Житомирі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Олександрія» сенсаційно перемогла «Шахтар» у першому колі УПЛ і програла супернику з розгромним рахунком у другому.

Фото ФК «Олександрія»

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