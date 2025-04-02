Російський дрон врізався у 16-поверхівку у Харкові (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 2 квітня близько 16:07 російський безпілотник влучив у багатоповерхівку. Щонайменше двоє людей постраждали у Харкові. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами БпЛА влучив по восьмому поверху 16-поверхівки у Київському районі Харкова. Пожежі немає, у будинку повилітали шибки. Двоє людей постраждали. Вони перебували у квартирі, по якій влучив безпілотник. В них осколкові поранення.

«Внаслідок ворожої атаки в Київському районі Харкова двоє постраждалих: 65-річна жінка та 10-річний хлопчик», — повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

РЕКЛАМА

Пізніше мер Харкова повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до чотирьох.

«На цю хвилину відомо вже про чотирьох постраждалих», — написав він.

За словами Синєгубова, ще одна 69-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

РЕКЛАМА

Також ворог обстріляв Кривий Ріг. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ворог вдарив по одному з підприємств. Інформацію уточнюємо. !! Ще триває небезпека. Тому до відбою повітряної тривоги залишайтеся у безпечному місці», — йдеться у повідомленні.

На удар по Кривому Рогу відреагував президент України Володимир Зеленський.

РЕКЛАМА

«Цілеспрямований російський ракетний удар по Кривому Рогу. Всі необхідні служби на місці, усувають наслідки обстрілу та допомагають людям. Є постраждалі. Їм надають медичну допомогу. Станом на зараз відомо, що життя чотирьох людей, на жаль, забрав цей удар. Серед загиблих усі цивільні. Мої співчуття рідним та близьким», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», днями росіяни атакували Харків «шахедами». Двоє людей загинуло та багато постраждало. Росіяни завдали масованого обстрілу ударними безпілотниками по Холодногірському, Шевченківському та Київському районах міста. Сталося 6 осередків займання.

179

Читайте нас у Facebook