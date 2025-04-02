«Динамо» та «Полісся» стали останніми півфіналістами Кубка України: відеоогляди матчів

У середу, 2 квітня, слідом за чернівецькою «Буковиною» та донецьким «Шахтарем» за підсумками матчів у Рівному та Львові ще два клуби здобули путівки до півфіналу Кубка України з футболу.

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Кубок України. ¼ фіналу

«Рух» (Львів) — «Динамо» (Київ) — 0:1

«Динамо»: Моргун, Караваєв, Дячук, Біловар (Попов, 80), Вівчаренко, Бражко, Рубчинський, Брагару (Ярмоленко, 69), Піхальонок (Шапаренко, 69), Волошин (Кабаєв, 59), Герреро (Пономаренко, 59).

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Гол: Піхальонок (43).

«Верес» (Рівне) — «Полісся» (Житомир) — 0:1 у додатковий час

Гол: Батіста (93).

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Додамо, що жеребкування півфінальних зустрічей національного Кубка, що намічені на 23 квітня, відбудеться 3 квітня. Вирішальний поєдинок турніру цього сезону прийме 14 травня Центральний стадіон у Житомирі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» перемогло «Рух» у поєдинку чемпіонату України.

Фото ФК «Динамо»

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