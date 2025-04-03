Після цього розсада росте як на дріжджах: фермер дав слушну пораду городникам

Досвідчений аграрій, який розповів, як відрізнити справжній мідний купорос від підробки, поділився своїми навичками щодо пересадки розсади томатів.



За його словами, краще використовувати темні стаканчики об'ємом пів літра. Темний колір потрібний для того, щоб коренева система рослини не страждала від сонячного світла.

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На дні стаканчика потрібно зробити отвори, щоб надмірна волога не застоювалася у ґрунті.

Грунт для пересадки потрібно підготувати заздалегідь. Він повинен бути пухким та легким. Також можна додати біоактиватор, щоб потім розсаду не підживлювати.

Починати пересаджувати розсаду тоді, коли на ній вже є два справжні листки й починає рости третій справжній лист. В цей час коренева система рослини ще не така велика й не переплелася з сусідніми рослинами. Таким чином при пересадці вона не пошкодиться. А розсада швидко приживеться на новому місці.

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Коли два справжні листки на рослині ще маленькі, краще розсаду не турбувати, бо коренева система ще мала. При пересадці її легко пошкодити. Рослина після цього буде хворіти й погано приживатися на новому місці.

Після перевалки розсади у стаканчики, ґрунт потрібно ущільнити, тому що при поливі він дуже просяде. Кожен стаканчик добре полити. Також можна додати у воду біофунгіцида. Це не дасть розмножуватися у ґрунті шкідливим грибам та патогенам. Крім того, це зміцнить коріння розсади завдяки тому, що покращує живлення. Й на рослині наросте нове коріння. Вона стане більш міцною.

Після пересадки полив розсади потрібно робити по мірі підсихання ґрунту — один раз на три дні.

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Раніше ми розповідали, як правильно поливати розсаду. А також публікували календар городника на квітень.

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