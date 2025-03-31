Досвідчені городники, які раніше розповіли, як правильно підготувати ґрунт до вирощування розсади, розказали також як правильно поливати розсаду, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

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Так, грунт треба пролити до посадки, інакше вода «утягне» насіння в землю глибоко, і у них не вистачить сил зійти.

Городники радять сіянці поливати відстояною водою кімнатної температури. Кип'ячену застосовувати не варто, бо в ній знищено всі корисні речовини. А від талої води користь рослинам буде велика, адже тала вода — «жива вода».

Ніжні саджанці треба поливати акуратно, із пульверизатора. Заливати не можна, пересушувати теж: земля має бути вологою. Поливати краще вранці. При перших появах скоринки — дуже обережно пропушити землю.

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«Поливати необхідно помірно, за помідорами стежити особливо, „болота“ вони не люблять. Трохи повісили „вуха“ — поливаємо. Загальне правило: якщо грунт підсох, то потрібно полити грунт. Якщо сухо в кімнаті, то раз на два дні можна обприскувати сіянці, що ростуть, водою кімнатної температури. Томати краще не обприскувати, решта — цілком», — йдеться у повідомленні Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

Раніше «ФАКТИ» опублікували місячний календар городника на квітень 2025 року, а також розказали, чому не варто використовувати для розсади стаканчики з-під сметани та йогуртів.

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