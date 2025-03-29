Всього два несприятливі дні: місячний календар городника на квітень-2025

Наприкінці березня та у квітні, коли надворі стало тепліше, дачники мають змогу активніше працювати на землі, зокрема, з насінням моркви, петрушки та цибулі.

ВІДЕО ДНЯ

Деякі городники та садоводи звикли узгоджувати свої дії з місячним календарем: на Місяць, що зростає займатися щепленням, посадкою та пересадкою рослин, а під час зменьшення — працювати з цибулевими рослинами та корнеплодами, пише видання «На пенсії».

Так, з 1 до 12 квітня, а також з 28 по 30 квітня Місяць зростатиме. Спадатиме він з 14 до 26 квітня. Повня буде 13 квітня, а молодик — 27 квітня.

Календар городника на другий місяць весни містить лише два несприятливі дні для роботі на дачі — це молодик та повня (27 квітня та 13 квітня відповідна).

РЕКЛАМА

Сприятливі періоди виглядають наступним чином:

2−5, 7−10, 30 квітня — овочі (капуста, помідори, перець, баклажани);

1−3, 8−11, 29 квітня — зелень (салат, кріп, петрушка, шпинат);

3−6, 9−12, 30 квітня — квіти;

4−7, 10−12, 29 квітня — дерева і кущі;

14−17, 19−23 квітня — коренеплоди (морква, буряк, картопля, редиска).

Місячний посівний календар на весь 2025 рік дивіться на нашому сайті.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

200

Читайте нас у Facebook