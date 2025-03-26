Не витрачайте марно час та гроші: аграрій-практик розповів, як відрізнити справжній мідний купорос від підробки (відео)

Аграрій з Київської області Валерій, який вже повноцінно розпочав роботу над майбутнім врожаєм й поділився своїми знаннями з підписниками, запропонував експеримент щодо виявлення підробленого мідного купоросу.



Мідний купорос — це сульфат міді й складається він з мідної солі сірчаної кислоти. У безводному вигляді — білий порошок, дуже гігроскопічний. Справжній мідний купорос — це дуже дієвий засіб і допомагає швидко та надійно знищувати грибки та спори грибків в саду та на городі.

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«З мідного готують бордоську суміш. Тому засіб дуже потрібний городникам, але деякі виробники підробляють його, щоб заробити. Обробивши сад підробленим мідним купоросом ви витрачаєте час та гроші», — зазначив аграрій.

Валерій запропонував три робочі способи, завдяки яким можна відрізнити справжній мідний купорос від підробки.

Для першого способу потрібні три стаканчики холодної води. У два стакани аграрій додав по ложці мідного купоросу від різних виробників, а в третій ложку звичайної солі.

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Мідний купорос, на відміну від солі, погано розчиняється у холодній воді. Тому деякі виробники підфарбовують сіль й видають її за мідний купорос.

Другий спосіб — перевірка засобу цвяхом. Потрібний новий цвях без іржі. Цвях потрібно занурити у стакан з мідним купоросом. За деякий час цвях змінює колір. У розчині з сіллю цвях не змінив свій колір.

Самою дієвою перевіркою Валерій вважає третю перевірку, для якої потрібно зробити з фольги ковшики. До кожного ковшика всипати по ложці мідного купоросу й підсушити засіб.

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Як відомо, у сухому стані мідний купорос немає ні кольору, ні запаху. Сушити купорос краще за допомогою газового балончика.

Коли сполука починає висихати, вона втрачає синій колір, тому що випаровується вода. Так точно можна знайти підробку.

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