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«Зливав» ворогу локації ЗСУ: на Сумщині затримали заступника директора навчального закладу

11:30 3 квітня 2025
Затримання зрадника на Сумщині, фото СБУ

Чергового російського інформатора затримали співробітники СБУ на півночі Сумщини. Зрадник передавав окупантам розвіддані про пункти базування та переміщення Сил оборони на території, що межує з Курською областю.

За даними фахівців СБУ, фігурантом виявився заступник директора одного з місцевих навчальних закладів, який мешкав у прифронтовому селищі та очікував на захоплення рашистами всього північно-східного регіону України.

Він писав про це у коментарях на Телеграм-каналах, через що потрапив «до уваги» російських спецслужбістів.

Щоб зібрати інформацію, зрадник об’їжджав прикордоння під виглядом приватних справ та приховано фотографував військові об’єкти, зокрема запасні командні пункти українських захисників.

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Потім ворожий агент фіксував відповідні координати та узагальнював їх у «звіті» для російського куратора.

Служба безпеки затримала інформатора. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, комп’ютер та флеш-накопичувачі із доказами його злочинів.

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Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру, зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, днями СБУ затримала трьох агентів російського гру у Києві.

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