«Зливав» ворогу локації ЗСУ: на Сумщині затримали заступника директора навчального закладу

Чергового російського інформатора затримали співробітники СБУ на півночі Сумщини. Зрадник передавав окупантам розвіддані про пункти базування та переміщення Сил оборони на території, що межує з Курською областю.

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За даними фахівців СБУ, фігурантом виявився заступник директора одного з місцевих навчальних закладів, який мешкав у прифронтовому селищі та очікував на захоплення рашистами всього північно-східного регіону України.

Він писав про це у коментарях на Телеграм-каналах, через що потрапив «до уваги» російських спецслужбістів.

Щоб зібрати інформацію, зрадник об’їжджав прикордоння під виглядом приватних справ та приховано фотографував військові об’єкти, зокрема запасні командні пункти українських захисників.

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Потім ворожий агент фіксував відповідні координати та узагальнював їх у «звіті» для російського куратора.

Служба безпеки затримала інформатора. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, комп’ютер та флеш-накопичувачі із доказами його злочинів.

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Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру, зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, днями СБУ затримала трьох агентів російського гру у Києві.

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