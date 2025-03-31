Агент росіян наводив ракети на Київ із даху багатоповерхівки (фото)

Українська спецслужба затримала чергових російських агентів, які коригували удари загарбників по Києву.

«За результатами комплексних заходів затримано трьох ворожих поплічників, один із яких — громадянин рф. Як встановило розслідування, головним завданням зловмисників було коригування повітряних ударів рашистів по столиці України. Основними цілями ворога були оборонні заводи і склади з озброєнням та боєприпасами Сил оборони», — йдеться в повідомленні СБУ.

ВІДЕО ДНЯ

Агенти діяли незалежно один від одного, але у них був один куратор — співробітник російського гру.

СБУ викрила трьох агентів гру, які "полювали" за військовими об'єктами в Києві. Фото СБУ

РЕКЛАМА

Було встановлено, что росіянин жив в Україні в «режимі очікування», воєнна розвідка росії «активізувала» його після початку широкомасштабного вторгнення. Чоловік облаштував «спостережний пункт» на даху багатоповерхівки в Києві, аби корегувати удари по столиці.

Троє російських агентів діяли окремо, але мали одного "куратора". Фото СБУ

Для того, аби мати вільний доступ до даху, російський агент подружився з представником одного з місцевих ОСББ, в якого були ключі від усіх технічних приміщень.

РЕКЛАМА

Інші двоє фігурантів — чинний та колишній працівники оборонних компаній України.

Двоє зрадників працювали на українських оборонних підприємствах. Фото СБУ

Один з них збирав інформацію про наслідки прильотів ворожих ракет, кількість працівників на заводах, ремонтних базах тощо, а другий «втемну» використовував колишніх колег, аби дізнатися локації потенційних цілей.

Фото СБУ

РЕКЛАМА

Російських агентів затримано, у них вилучені комп’ютерна техніка та мобільні телефони з агентурними «звітами». Також правоохоронці вилучили квадрокоптер, за допомогою якого один із агентів планував з повітря шпигувати за оборонними об’єктами.

В одного із затриманих вилучили безпілотник для шпигування за оборонними об'єктами. Фото СБУ

Затриманим повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, у тому числі за зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Двоє російських агентів вже перебувають під вартою, стостовно третього питання ще вирішується — до суду скеровано відповідне клопотання.

Раніше у Херсоні СБУ затримала чоловіка, який погодився на пропозицію росіян влаштувати теракт біля будівлі міського ТЦК та СП. Ворожа спецслужба планувала підірвати й свого «одноразового» агента.

Фото СБУ

152

Читайте нас у Facebook