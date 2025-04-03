Чудовий подарунок перед різким похолоданням: синоптикиня розповіла про квітневі сюрпризи природи

Як і прогнозували синоптики, 4 квітня в Україні буде тепло й сонячно. Максимальна температура повітря становитиме впродовж дня +12…+19 градусів. Прохолодніше буде лише в прибережних районах +10…+14 градусів.

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У більшості областей України очікується суха сонячна погода, лише у південній частині затримаються хмари та передбачається періодичний дощ.

«П'ятниця виявиться чудовим синоптичним днем — подарунком, а, скоріше, окозамилюванням, перед різким похолоданням», — пише синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві 4 квітня повітря прогріється до +18 градусів.

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У суботу та неділю, 5 й 6 квітня, в Україні розпочнеться новий атмосферний процес, прийде інша, свіжа повітряна маса. Очікується похолодання, посилення вітру до штормового та мокрий сніг.

«Вже в суботу градуси почнуть з'їжджати вниз, піде дощ, а в неділю… дощ переходитиме у сніг, на дорогах ймовірне налипання мокрого снігу, посилиться вітер, температура повітря вдень становитиме у столиці +2.+5 градусів», — уточнює Діденко.

У суботу, 5 квітня, похолоднішає на заході, півночі та частині центральних областей, а 6 квітня різко похолоднішає та піде сніг. На дорогах буде складна ситуація.

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У східних областях та на півдні вихідними ще переважатиме дощ — туди холодна повітряна маса прийде лише у понеділок 7 квітня.

За прогнозом Діденко, наступний тиждень, за попередніми прогнозами, очікується холодним, із нічними заморозками, періодичними опадами у вигляді дощу та мокрого снігу.

Нагадаємо, у квітні також очікується низка магнітних бур, які триватимуть щонайменше 12 днів поспіль.

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