В Україні створили центри підтримки для родичів військовополонених

У різних регіонах України створено центри підтримки для родичів військовополонених та осіб, зниклих безвісти внаслідок російської збройної агресії.

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За інформацією СБУ, у цих установах можна буде отримати кваліфіковану допомогу та вичерпну інформацію стосовно алгоритму дій для повернення з полону своїх рідних, а також рекомендації, як уникнути шахрайських схем.

Повідомляється, що такі центри спершу запрацюють у:

▪ м. Львів, вул. Стрийська, 83, тел +380 506 948 423, +380 682 362 883;

▪ м. Вінниця, вул. Театральна, 10, тел. +380 966 396 255, +380 961 348 565;

▪ м. Миколаїв, із міркувань безпеки адресу не розголошується, запис та деталі за тел. +380 668 690 554, +380 668 224 702;

▪ м. Харків, із міркувань безпеки адресу не розголошується, запис та деталі за тел. +380 664 280 401, +380 633 113 540, +380 931 681 851.

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До складу цих установ ввійдуть представники Об’єднаного центру при СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, Офісу омбудсмена, Держприкордонслужби, Генштабу ЗСУ, військових частин та інших відомств.

Родини військовополонених та зниклих безвісти також можуть звернутися до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ за телефонами: +38 044 321-11-21 та +38 098 321-11-21 . А також через месенджери Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32 або на електронну адресу [email protected].

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну силами Координаційного штабу вдалося повернути з російського полону 4306 військовополонених захисників і цивільних осіб.

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Як повідомлялось раніше, з 1 березня цього року родичі військовополонених та зниклих безвісти будуть отримувати грошове забезпечення військовослужбовців за оновленою процедурою.

Також Кабмін дозволив родичам полонених та зниклих безвісти захисників України користуватися їхніми пільгами.

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