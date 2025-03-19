Україна повернула ще майже 200 полонених, серед них — захисники «Азовсталі» (фото)

Обмін полоненими, про який заявлялося напередодні під час телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та російським президентом путіним, відбувся у середу, 20 березня.

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«Сьогодні ще один день, коли Україна повертає своїх. 175 наших захисників звільнено з російського полону. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога», — повідомив президент Україна Володимир Зеленський.

Україна повернула майже 200 полонених. Фото зі сторінки В.Зеленського

Один з найбільших обмінів полоненими провели 19 березня. Фото зі сторінки В.Зеленського

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За його словами, нанішній обмін — один із найбільших, коли вдалося повернути солдатів, сержантів та офіцерів з лав ЗСУ, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби.

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Додому повернулися військові, які боронили Україну на різних напрямках — у Маріуполі, на «Азовсталі», на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині.

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Серед звільнених - більше 20 військових з тяжкими пораненнями. Фото зі сторінки В.Зеленського

Зеленський подякував команді, яка займається пошуком українських полонених та обмінами, а також партнерам і особливо Об'єднаним Арабським Еміратам, за те, що нинішній обмін став можливим.

Сприяння в організації обміну полоненими надали ОАЕ. Фото зі сторінки В.Зеленського

«Україна пам’ятає кожного й кожну з наших героїв, і ми обов’язково повернемо всіх наших людей додому», — резюмував український президент.

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Фото зі сторінки В. Зеленського

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