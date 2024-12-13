Кабмін дозволив родичам полонених та зниклих безвісти захисників України користуватися їхніми пільгами
В Україні уряд дозволив членам сімей полонених ветеранів війни або зниклих безвісти за особливих обставин користуватися їхніми пільгами. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.
Так, на засіданні 13 грудня Уряд вніс зміни до постанов КМУ від
«Надано можливість членам сімʼї (чоловіку, дружині, непрацездатним батькам, дітям (до 18 років), неодруженим повнолітнім дітям, визнаним особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, особі, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги) полонених ветеранів війни або зниклих безвісти за особливих обставин користуватися їхніми пільгами до моменту звільнення такого ветерана війни з полону або визнання його в судовому порядку безвісно відсутнім чи померлим», — написав Мельничук.
Як писали «ФАКТИ», раніше уряд встановив новий розмір виплат у разі загибелі або поранення військових.2
Читайте нас у Facebook