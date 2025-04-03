Холостяк Олександр «Терен» повернув грантові гроші: що трапилося

Головний герой тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» ветеран Олександр Будько («Терен») зізнався у проблемах з веденням бізнесу. Відомо, що восени 2024 року Сашко виграв грант та відкриття власного кафе, яке так і не відбулося. За словами Холостяка, найскладніше орендувати у столиці приміщення, яке підходило б його бізнесу, і йому довелося повернути гроші. На своїй сторінці у соціальній мережі «Терен» пояснив причини свого рішення.

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«Останні кілька років я звик, що, якщо щось задумав, воно має вийти, — поділився Сашко. — Ну, бо так і було! Два роки ганявся за грантом на власну справу. Перший рік усе чітко розписав, порахував, підготував… і успішно профукав. Як? Дуже просто: не підписав документи при подачі. Ну не знав я, що їх, виявляється, треба ще й підписувати!

На другий рік уже відчував себе досвідченим грантожером. Тепер точно знав, що підписувати треба, тож шанси зросли в рази! Концепцію теж оновив: ветеранський простір/кав'ярня. Місце, де можна випити капуч на банановому, зустріти ветерана, крикнути щось у мікрофон і бути пропущеним барменом без черги, бо, може, ти на протезі.

І тут бац! Грант виграв! Усе, тепер я підприємець, бізнесмен, акула кавового ринку… майже.

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Бо залишалася одна дрібничка — знайти приміщення. І тут почалося. Ціни на оренду — космос. Навіть зі знижками виходило 75 тисяч без комуналки. Дешевші варіанти? Ну, хіба що на Троєщині або в місці без каналізації (як символічно).

Я довго вагався, що робити. І зрозумів: якщо так вагаєшся, значить, час поки не настав. Тож я повернув грант і відклав ідею до кращих часів".

Підписників здивувала така новина, вони поділилися своїми припущеннями у коментарях. Багато хто образився за неприйняття району столиці — Троєщини.

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«Троєщина не та? — написали у коментарях. — Може, то Ви забули, звідки Ви сам? Коли Троєщина вже розвивалася, ви ще свиням хвости крутили. До речі, на Трої є ветеранський простір, відомий у всіх соц. мережах і укр. спільноті, Ровесник, і там ніхто не каже „хіба що Троєщина“, ні гості, ні власники».

«Правильно зробили, з такою орендою — пів року і «в прольоті «, — підтримали Сашка. — Придумаєте щось інше».

«Відкривай тату-салон», — порадили Холостяку.

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Раніше переможниця проєкту «Холостяк» Інна Бєлєнь зізнавалася у ментальних проблемах.

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