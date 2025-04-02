Мені реально дуже важко: переможниця «Холостяка» шокувала зізнанням

Переможниця тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк», волонтерка Інна Бєлєнь, яка розповіла про зловживання алкоголем, зізналася у проблемах з психікою. Дівчина страждає на депресію і декілька днів взагалі не виходила з дому. Про це вона розповіла, звернувшись до підписників, на своїй сторінці у соціальній мережі. Нагадаємо, після закінчення «Холостяка» Інна та Олександр «Терен» розсталися через декілька місяців.

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«Клуб депресивних людей вас вітає, — звернулася Інна до підписників. — За останні три дні я ігнорувала всю роботу, дзвінки, чати, бо мені реально дуже важко і хреново. У мене депресивні думки, я прямо лежачий шматок якогось негативу. Мене звалило, і я не знаю, що з цим робити. Вперше за три дні я встала з ліжка, сходила в душ, змогла прибрати в квартирі і просто змушую себе вийти звідси, щоб мене не накрило ще більше».

Інна зауважила, що у мережі прийнято говорити про свій успіх та ділитися тільки позитивом, але вона не хоче бути нечесною.

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«Люди не дуже охоче транслюють свої погані стани, — розказала дівчина. - Ми завжди бачимо якийсь успіх, прогрес, мотивацію. Хочу підтримати всіх, хто зараз переживає погані моменти, депресивні стани. Я з вами. Дайте собі час, не думайте ні про що, просто нічого не робіть. Зараз я вчусь жити у різних своїх станах. І це не завжди ресурсний стан, де я — вау, молодець. І це нормально».

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