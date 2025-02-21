«Покиньте надію!»: Холостяк Олександр «Терен» вразив зверненням

Герой 13 сезону романтичного реаліті «Холостяк», ветеран війни Олександр Будько («Терен»), який нещодавно шокував заявою, звернувся до українців. На своїй сторінці у соціальній мережі він поділився думками з приводу ситуації, яка зараз склалася в Україні та світі. За словами «Терена», зараз визначальний час, коли країна стоїть на роздоріжжі.

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«Українці, зараз ми стоїмо на роздоріжжі, де від нашої рішучості залежить майбутнє країни, — написав Сашко. — Фронт палає: ворог продовжує обстріли, руйнування цивільної інфраструктури та намагається розколоти нас через політичні ігри. У США суперечності між підтримкою нашої державності та агресивними звинуваченнями стають ще однією зброєю проти нашої єдності.

Ніхто, крім нас, не вирішить нашу долю. Ні Вашингтон, ні Брюссель, ні будь-яка інша столиця світу. Ми самі пишемо свою історію кров’ю, потом і незламною вірою. Історію, яку поважатимуть. Історію, яку боятимуться наші вороги".

«Терен» додав, що ніхто не може звинувачувати президента України, крім самих українців, та поділився, що маємо робити зараз.

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«Підтримувати Сили оборони, — впевнений Сашко. — Без нашої армії нас просто не буде. Не піддаватися маніпуляціям. Фільтруйте інформацію, зберігайте холодний розум і об’єднуйте зусилля. Діяти. Від тилу до бойових позицій. Покиньте надію! Дійте!»

Підписники підтримали настрій «Терена» та поділилися своїми передчуттями.

«Хай мовчать Америки й росії, коли я з тобою говорю!» (Симоненко про Україну)", — процитували у відповідь слова поета Василя Симоненка.

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«Донати, донати й ще раз донати на фронт, — підтримали „Терена“. — Разом ми сила».

«Це найцінніші слова підтримки за будь-які пусті слова та обіцянки „світових лідерів“!» — поділилися почуттями.

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