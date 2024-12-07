«Холостяк» Будько розпочинає власну справу: як він розпорядиться грантом

У Києві підбили підсумки грантового конкурсу «Варто 11.0» щодо фінансування ветеранського бізнесу, переможцями якого стали 79 учасників війни. Серед них — герой шоу «Холостяк» Олександр Будько (позивний «Терен»). Як розповіла «ФАКТАМ» одна зі співробітниць Українського ветеранського фонду, для неї стало повною несподіванкою, що серед переможців конкурсу виявився і «Холостяк». Через кілька хвилин після цієї розмови швидкою ходою до зали увійшов Олександр Будько, який втратив на війні обидві ноги і тепер ходить на протезах. Йому 28 років. Був призером «Ігор нескорених». А на всю країну став відомий завдяки участі у шоу «Холостяк».

Олександр Будько в ексклюзивному коментарі поділився з «ФАКТАМИ» своєю бізнес-ідеєю та розповів, як планує її розвивати. Ветеран війни хоче створити у великому приміщенні ветеранський простір із баром та сценою.

ВІДЕО ДНЯ

— Хочу, щоб цей простір став місцем, де зустрічаються ветерани та цивільні, щоб вони могли знаходити спільну мову — адже треба руйнувати бар'єри між населенням та учасниками війни, — каже Олександр. — Буду прагнути, щоб цей простір став культурною Меккою в Києві. Хочу, щоб люди знаходили собі нових друзів, розраду, мали можливість цікаво провести час.

На фронті Олександр втратив обидві ноги.

Підібрати, за словами Будька, відповідне приміщення було не просто, адже воно має бути безбар'єрним, тобто зал на першому поверсі.

РЕКЛАМА

— Плануєте зробити цей проект прибутковим чи просто волонтерським? — запитую Олександра.

— Зрозуміло, прибутковим. Не будемо забувати, що, серед іншого, необхідно платити зарплату колективу. Десять відсотків від чистого доходу планую спрямовувати на благодійність. Проєкт має бути конкурентоспроможним і в плані популярності у відвідувачів, і за заробітною платою (щоб співробітники були зацікавлені працювати в мене). Тож мета заробляти — однозначно є. Хочеться вийти на рівень підприємця, який здатний забезпечити свій бізнес, стати гідним гравцем на ринку. Також з часом хочу масштабувати свій проєкт в інших містах України.

РЕКЛАМА

— Як плануєте організувати роботу закладу, щоб він приносив прибуток?

— По-перше, гроші зароблятиме бар. Хочу наголосити, що там будуть тільки безалкогольні напої — чаї, кава тощо. Плюс — десерти. По-друге, планую отримувати прибуток і від здачі в оренду приміщення — оснастимо його необхідною аудіоапаратурою під проведення різноманітних заходів.

РЕКЛАМА

— Ви вже придумали назву для вашого закладу?

— Так, — «Перший ряд».

— А команда?

— Уже є люди, які готові працювати зі мною.

— Це ветерани, ваші давні друзі?

— Команда складається з компетентних людей у сферах, необхідних для створення ветеранського простору (зокрема фахівців з обладнання, яким він буде оснащений). Природно, до колективу входять люди з інвалідністю, які розуміються на тому, як правильно облаштувати такий простір з урахуванням особливих потреб.

Олександр каже, що вже цілком звик до ходіння на протезах. Фото зі сторінки Олександра Будька

— Ви взяли за приклад якийсь уже наявний проєкт чи ваш задум повністю оригінальний, авторський?

— Це суто мій проєкт. Минулого року в мене була інша ідея (з нею я також подавав заявку на грант), поступово вона трансформувалася в декілька.

— У вас уже є досвід бізнес-діяльності?

— Ні, до цього бізнесом не займався.

— Можете назвати суму гранту?

— Півтора мільйона гривень.

— Вам доведеться ділити свій час між телебаченням і роботою над проєктом «Перший поверх»?

— Зараз у мене немає нових проєктів на телебаченні. Якщо з'являться, буду займатися і цим.

— Спорт займає велике місце у вашому житті?

— Так, досить значне. Вранці — це заняття в залі, ввечері — плавання. Тренування зазвичай тривають близько півтори, максимум дві години.

«Треба займатися спортом, адже він надає сили, впевненості та допомагає швидше реабілітуватися», - каже Олександр Будько. Фото з сайту https://ua.tribuna.com

— Ви вже пристосувалися до життя на протезах?

— Так, цілком — уже проблем із цим немає.

— А фантомні болі бувають?

— Вони є. Але не постійні і навіть не щоденні.

— На превеликий жаль, на війні багато хто втрачає кінцівки. Що ви можете порадити таким ветеранам?



— Займатися спортом, адже він додає сили, впевненості та допомагає швидше реабілітуватися. Завдяки спорту люди знаходять нові для себе цілі, у них з'являються нові амбіції, як, наприклад, розпочати власну справу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію 26-річного ветерана Вадима Антонюка, який наразі проходить реабілітацію після важкого поранення і вірить, що зможе стати на ноги.

28

Читайте нас у Facebook