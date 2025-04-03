Транспорт для спецпризначенців: в українських ССО помітили особливу американську техніку

І без того успішні дії Сил спеціальних операцій можуть стати ще смертоноснішими за рахунок високомобільного спеціального транспорту, який засвітився на озброєнні одного з підрозділів. Йдеться про легкий тактичний автомобіль Flyer 72-LD.

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Фото машини розмістила пресслужба 6-го полку рейнджерів ССО ЗСУ. Він опинився серед іншої військової техніки, що використовується військовою частиною, — бронеавтомобілів MaxxPro, Kirpi і БМП.

Легкий тактичний автомобіль Flyer 72-LD

Як повідомляє сайт «Мілітарний», Flyer 72-LD розроблявся спеціально для ССО США з вимогами високої мобільності, розміщення групи бійців спецпризначення до 9 осіб і щоб його можна було перевозити вертольотом. В результаті було створено кілька варіантів авто, зокрема медичний, розрахований на 5 поранених.

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При цьому, маючи вагу близько 2,2 тонни, Flyer 72-LD може перевозити ще стільки ж. Крім корисного вантажу, машина додатково може комплектуватися навісними модулями бронювання в найбільш критичних проєкціях навпроти екіпажу, що забезпечує локальний балістичний захист за першим рівнем STANAG 4569 (захист від стрілецької зброї на дальності понад 30 метрів, що стримує вибух ручної гранати або підрив 155-мм снаряда на відстані 100 метрів). Вона також має п'ять точок кріплення для кулеметів типу M240, а також місце встановлення станка для великокаліберного кулемета М2 на даху.

Як зазначає військовий експерт Андрій Харук, Flyer 72-LD має два варіанти — М1288 на 7 бійців та М1297 на 9 осіб. І, зважаючи на все, у ССО ЗСУ на озброєнні саме перший варіант. Також експерт зазначає потужний двигун на 195 кінських сил, що дозволяє розвивати швидкість до 120 км/год та мати дальність ходу до 800 км.

Слід зазначити, що поза США Flyer 72-LD дуже рідкісні — їх мали лише армії Греції, Італії, ОАЕ та Ізраїлю, а тепер ще й України.

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«Поява Flyer 72 на озброєнні наших рейнджерів можна лише вітати — такі машини гостро необхідні з урахуванням характеру операцій цих підрозділів», — резюмує Андрій Харук.

Тим часом, як раніше повідомляли «ФАКТИ», ЗСУ продовжують отримувати не лише іноземну, а й вітчизняну техніку, наприклад, буксирований варіант гаубиці «Богдана», що чудово зарекомендувала себе.

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