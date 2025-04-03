Пенсіонерам збільшать виплати на майже 3200 грн: кому пощастить

В той час, як частині українців можуть зменшити виплати після індексації через низку причин, у однією групи пенсіонерів вона навпаки, зростуть на майже на 3200 гривень.

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Зокрема, у однієї групи пенсіонерів розмір мінімальної пенсії змінився помітно зріс — йдеться про громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Про це повідомили в дному з обласних управлінь Пенсійного фонду.

«У числі інших з 1 березня поточного року на 11,5% проіндексовано мінімальну пенсію за інвалідністю, що передбачена статтею 54 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», — говориться у повідомленні.

Тому особи, які отримали інвалідність внаслідок катастрофи на ЧАЕС, будуть отримувати:

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І група — 9855,71 грн (розмір збільшення — 1016,51 грн);

ІІ група — 7884, 57 грн (розмір збільшення — 813,21 грн);

ІІІ група — 6077,70 грн (розмір збільшення — 626,85 грн).

Водночас збільшились і пенсії ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Для громадян з І групою інвалідності мінімальна пенсія збільшилася на 3178 гривні — до 17486,6 гривні. Для ІІ групи виплата зросла на 2 542,51 гривні — до 13 989,28 гривні. Для ІІІ групи підвищення становило 1906,88 гривні — до 10 491,96 гривні.

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Нагадаємо, раніше в ПФУ зробили уточнення щодо підвищення пенсій працюючим пенсіонерам.

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