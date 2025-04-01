«Мінусова» індексація: чому після перерахунку виплати у людини можуть зменшитися

Більшість пенсіонерів завжди чекають індексацію з надією на збільшення виплат. Втім, в деяких випадках пенсія може, навпаки, зменшитися.

Про такий сумний випадок розповів експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін.

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У кого можуть зменшитись виплати після перерахунку

Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів враховує не лише додатковий стаж, а й рівень заробітної плати. Якщо останніми роками пенсіонер отримував менший дохід, ніж раніше, це може вплинути на коефіцієнт зарплати та призвести до незначного зменшення виплат.

Також варто враховувати, що для працюючих пенсіонерів пенсія розраховується на основі застарілого показника прожиткового мінімуму. Лише після звільнення доплата за стаж буде перерахована з урахуванням актуального показника.

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В той же час пенсіонери можуть оптимізувати пенсію, виплати, виключивши з розрахунку періоди з найнижчою зарплатою. Це можливо для періодів, що не перевищують 10% від загального стажу. Додатково можна вилучити невигідні місяці, наприклад, за часів пандемії чи воєнного стану. Водночас для розрахунку пенсії має залишитися щонайменше 60 місяців страхового стажу.

Нагадаємо, днями Кабмін в листі до керівництва МВФ заявив про намір змінити пенсійну систему. Згідно з документом, у найближчій перспективі уряд України вживе заходів щодо обмеження розміру додаткових виплат певним категоріям пенсіонерів понад накопичувальну частину їхніх пенсій.

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