На вихідних в Україні очікуються різке похолодання та хуртовини, але місцями ще буде аномально тепло

Синоптики підтверджують свої прогнози щодо похолодання в Україні найближчими днями — місцями опади очікуються у вигляді мокрого снігу, вітер суттєво посилиться.

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Так, метеоролог Ігор Кібальчич попереджає про пошишення холодної повітряної маси з районів Баренцевого моря та Нової Землі.

«По всій території пройдуть помірні, місцями значні опади переважно у вигляді дощу, часом з грозами. 6 квітня у західній та північній частині на тлі різкого зниження температури дощ перейде у сніг. В окремих районах можливе налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах та хуртовина. Загальне температурне тло на Правобережжі країни поступово знизиться на 10 — 15 °C, в той час як на південному сході країни ще збережеться аномально тепла погода», — зазначає він.

Субота, 5 квітня:

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У західній частині країни вночі очікуються невеликі дощі, вдень помірні з переходом ввечері у мокрий сніг. У Карпатському регіоні часом значні опади. Вітер вночі змінних напрямків, 3 — 8 м/с, вдень північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4… +9 °С, вдень +8… +15 °С, зі зниженням увечері до +1… +6 °С.

У північних областях вночі без істотних опадів, вдень пройдуть дощі, подекуди значні. Вітер південно-західний, із переходом ввечері на північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4… +9 °С, в денні години +9… +14 °С, на Сумщині +15… +17 °С.

У центральних областях України вночі місцями пройдуть невеликі дощі, вдень очікуються помірні дощі, подекуди з грозою. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря в нічний час становитиме 6… +11 °С, вдень +14… +19 °С

У південних регіонах країни та у Криму протягом доби місцями очікуються невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 6… +11 °С, вдень +14… +19 °С, на узбережжі морів +9… +14 °С.

У східних областях вночі місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, вдень очікуються помірні дощі, подекуди з грозами. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 5… +10 °С, вдень +14… +19 °С.

Прогноз погоди на 5 квітня. Фото Укргідрометцентру

Неділя, 6 квітня:

У західних регіонах очікується нестійка та холодна погода. Протягом доби пройде сніг, мокрий сніг. Подекуди можливі значні снігопади. Налипання мокрого снігу, хуртовина. На дорогах ожеледиця, сніговий накат. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах −3… +2 °С.

У північній частині країни очікуються помірні опади у вигляді дощу з переходом у сніг та мокрий сніг. Подекуди значні опади, налипання мокрого снігу. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах 0… +6 °С, на півдні Сумської області вдень +8… +13 °С.

У центральних регіонах очікуються помірні дощі, подекуди з мокрим снігом. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7 — 12 м/с, у Дніпропетровській області вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +2…+8 °С, вдень у Дніпропетровській області +13… +18 °С, на решті регіону +4… +11 °С.

У південній половині країни пройдуть помірні дощі, на Одещині місцями з мокрим снігом. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7 — 12 м/с, у Криму та Приазов'ї пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря протягом доби +2… +7 °С; у Криму, Херсонській та Запорізькій областях вночі +4… +9 °С, вдень +13… +18 °С.

У східних областях України вночі без істотних опадів, вдень пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 4… +9 °С, вдень +14… +19 °С.

Прогноз погоди на 6 квітня. Фото Укргідрометцентру

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Загалом синоптик прогнозує, що квітень у 2025 році очікується теплішим за середні багаторічні показники — на +1,5…+2,7 °С порівняно з нормою. Ймовірність випадіння снігу протягом другого місяця весни метеоролог оцінює як досить низку на рівнинній частині країни, а у Карпатах, як і завжди, сніжитиме.

Фото Pixabay

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