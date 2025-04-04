Моніка Белуччі: Джамала вразила мережу новим образом

Відома співачка, переможниця «Євробачення-2016» у Стокгольмі Джамала, яка відсвяткувала день народження старшого сина, здивувала новим образом. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка виклала професійні світлини, на яких вона позує у чоловічому костюмі з гладко зачесаним волоссям. Чуттєву фотосесію Джамала присвятила коханню, а її майстром стала фотографиня Маріанна Шафро.

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«На сьогодні, на завтра, назавжди — ти в серці моїм», — підписала світлини співачка.

На новий образ Джамали відреагували її підписники, дехто звернув увагу на те, що артистка зовнішньо схожа на Моніку Белуччі.

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«Красива», — написала у відповідь співачка Тетяна Решетняк.

«На останньому фото дуже схожа на Моніку Беллуччі», — додали у коментарях.

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«Все може бути. Всі ці кралі генуезької крові», — відповіла на це сама Джамала.

«Дівчина в діловому жіночому костюмі завжди класно виглядає», — зауважили дописувачі.

«А ще краще, якщо він чоловічий», — додала Джамала.

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Раніше співачка Наталя Могилевська назвала своє місце сили.

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