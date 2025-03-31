Красунчик: Джамала зворушила мережу сімейними фотографіями

Популярна співачка, переможниця «Євробачення-2016» у Стокгольмі Джамала, яка нещодавно повернулася з захопливої подорожі, поділилася цікавими світлинами. Старший син співачки Емір відсвяткував свій сьомий день народження. З цієї нагоди Джамала з чоловіком організували веселе свято для друзів Еміра. Фото з нього Джамала виклала на свою сторінку у соціальній мережі. Нагадаємо, навесні минулого року співачка втретє стала мамою.​

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«З днем народження, наш Емір», — коротко підписала фото Джамала та додала текст татарською мовою.

Іменинник Емір

Підписники привітали родину та побажали всім дітям жити під мирним небом.

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«Миру, міцних зубів та всього самого найкращого», — написали під світлинами.

«Вітаю вас з красунчиком-іменинником», — підтримали зіркову матусю.

Емір з молодшим братиком

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«Які ви гарні — супер, — поділилися враженнями. - Вітаємо з днем народження!»

«Вітаю, хай зростає щасливим», — побажали хлопчику.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як Лілія Ребрик з родиною відсвяткувала день народження третьої доньки.

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