Моє місце сили: Наталя Могилевська вразила мережу

Відома співачка Наталя Могилевська, яка вперше розповіла про особисте життя, назвала місце, де набирається сил. За словами співачки воно знаходиться недалеко від Запоріжжя, на Хортиці. Про це Наталя написала на своїй сторінці у соціальній мережі, виклавши світлини та відео, на яких знаходиться біля води. Вона приїхала на своє місце сили після виступів у Запоріжжі.

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«Я знову на Хортиці, — поділилася Могилевська. — Востаннє, коли була тут, відчула, що мені потрібно повернутися.

Це моє місце сили. Кожного разу, коли я у Запоріжжі, приходжу сюди — наповнитися енергією, помолитися, помедитувати. Тут відчувається щось особливе…

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Сила української землі. Козацька Січ. Сила вільного духу, що століттями живе тут. І водночас — відлуння складних часів".

Підписники поділилися своїми враженнями від Хортиці та підтримали співачку. Деякі запитали, чи не страшно їй знаходитись у місті, яке часто атакують росіяни.

«Страшно чи не страшно, а місто продовжує жити, люди працюють і взагалі важко навіть уявити, де вони кожного дня знаходять стільки мужності, сили», — відповіли у коментарях.

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«Запоріжжя — це фортеця, яка надала прихисток вимушеним переселенцям із Запорізької, Херсонської, Донецької областей, — нагадали у мережі. — Запоріжжя тримається! Слава Україні!»

«Хортиця — це прекрасне місце, аби сховатися від людей, побути наодинці з власними думками, поєднатися з природою, — підтримали співачку. — Шкода, що не сховаєшся від моторошних вибухів та страшної реальності і можливості повернутися в житті без війни. Приїжджаючи в найкрасивіші українські місця, що наповнені тишею, спокоєм — ти розумієш, що справжня сила не лише в тобі».

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«Так, постійно вибухає, я вже звикла якось, — написала співачка, коментуючи перебування у Запоріжжі. — Але на фоні спокою і краси природи звучить жахливо. Прилетіло в Дніпрі в улюблений „Бартоломео“, я в 100 метрах відпочиваю…»

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