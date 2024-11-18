Нічого не помічаєте: у мережі запідозрили, що популярна співачка вагітна

Популярна співачка, лідерка гурту Kazka Олександра Зарицька, яка нещодавно звернулася до хейтерів, заінтригувала своїх шанувальників відвертим образом. На сторінці у соціальній мережі Олександра виклала відео, на якому позує майже оголеною, прикриваючи тіло шовковою накидкою та демонструючи всі свої тату. Підпис під відео змусив підписників запідозрити, чи не вагітна співачка.

ВІДЕО ДНЯ

«Нічого не помічаєте на цьому відео?» — поставила провокаційне питання Олександра.

Шанувальники артистки почали писати свої версії щодо того, що саме мала на увазі співачка. Більшість вирішила, що Олександра вагітна. Нагадаємо, що співачка скасувала своє весілля.

«Подумала, фотосет вагітної», — написали у коментарях.

РЕКЛАМА

«Хто знає», — відповіла співачка.

«Нове тату?» — вирішили інші підписники.

РЕКЛАМА

«Обручку?» — була ще одна версія.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що популярна співачка скасувала виступ через дії ТЦК.

173

Читайте нас у Facebook