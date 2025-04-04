Реагуємо на ці виклики: військовий назвав напрямки, на які «поклав око» ворог

За прогнозами аналітиків, росія готує новий масштабний наступ на Україну. Речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук переконаний, що серед областей, де ворог найбільш активно може залучити свої сили, є Сумщина.

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«Так, застосовують підрозділи диверсійно-розвідувального характеру, є величезна активізація дій саме таких підрозділів, ми реагуємо на ці ризики та виклики, — сказав він. — Також ворог розглядає як пріоритетні Покровський і Куп'янський напрямки. Спостерігається загострення на Лиманському напрямку, в районі Торецька, а також Часового Яру».

На думку Братчука, активізація наступальних дій росіян свідчить про те, що ворог хоче знайти слабкі місця в українській обороні.

«А тоді зосередити свою увагу, створити перевагу у живій силі, механізованій компоненті», — пояснив він.

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Раніше командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» Олександр Ширшин розповів про ситуацію на Покровському напрямку.

Додамо, що деякі підрозділи окупантів намагаються штурмувати позиції ЗСУ на… електросамокатах та мотоциклах.

Фото з сайту Міоборони України

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