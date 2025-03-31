росія готує новий масштабний наступ на Україну, який триватиме до кінця 2025 року, — ЗМІ

Російські війська готуються розпочати новий військовий наступ найближчими тижнями, щоб максимізувати тиск на Україну та посилити переговорну позицію кремля на переговорах про припинення вогню. Про це заявили українські урядовці та військові аналітики. Цей крок може дати путіну всі підстави відкласти дискусії щодо призупинення бойових дій на користь отримання додаткових земель, пише The Associated Press.

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З наближенням весняного сезону бойових дій, за словами українських урядовців та військових аналітиків, кремль розраховує на багатосторонній натиск по 1000-кілометровій лінії фронту. Посилаючись на дані розвідки, президент України Володимир Зеленський заявив, що росія готується до нових наступів на північному сході в Сумській, Харківській та Запорізькій областях.

З такою оцінкою погодилися двоє дипломатичних чиновників G7 у Києві. Вони говорили на умовах анонімності.

росія фактично відхилила пропозицію США щодо негайного та повного припинення бойових дій на 30 днів, а доцільність часткового припинення вогню в Чорному морі була поставлена під сумнів після того, як кремлівські переговорники висунули далекосяжні умови. Українські військові командири заявили, що нещодавно росія посилила атаки, щоб покращити свої тактичні позиції напередодні очікуваного ширшого наступу.

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«Їм потрібен час до травня», — каже український військовий аналітик Павло Нарожний, який працює безпосередньо з солдатами.

На півночі російські та північнокорейські солдати майже позбавили Київ важливої розмінної монети, повернувши більшу частину Курської області росії, куди українські солдати сміливо вторглися минулого року. Також загострилися бої на східному фронті в Донецьку та Запоріжжі.

Деякі командири стурбовані тим, що росія може відвернути загартовані в боях сили в інші частини сходу.

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«Це буде важко. Сили з Курщини будуть у захваті від своїх перемог», — сказав командир українського батальйону в Донецькій області, який на умовах анонімності висловив свою стурбованість.

«Вони готують наступальні дії на фронті, які мають тривати від шести до дев’яти місяців, практично весь 2025 рік», — вважає український військовий аналітик Олексій Гетьман, який має зв’язок із Генштабом ЗСУ.

«Кількість зіткнень на лінії фронту не зменшується, — сказав Гетьман. — Якщо вони хотіли зупинити війну, їхні дії точно цього не свідчать. росія посилила розвідувальні місії для пошуку та знищення вогневих позицій, систем безпілотників та інших засобів, які могли б перешкодити наступу. Все це може бути ознакою того, що найближчим часом готується наступ».

Бої також активізувалися біля міста Покровськ. Його захоплення наблизило б росію до її заявленої мети захоплення всього регіону.

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«Росіяни були суттєво виснажені за останні два місяці. Протягом 10 днів березня вони взяли певну паузу, — розповів про ситуацію в Покровську військовий речник майор Віктор Трегубов. — У середині березня наступ поновився».

Уздовж лінії фронту повідомлення про підйоми та падіння у переговорах викликають розчарування та занепокоєння.

«Ніхто в них не вірить», — сказав український військовий з позивним «Італієць».

Раніше повідомлялося про операцію України у Бєлгородській області.

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