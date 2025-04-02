Росіяни «від розпачу» намагаються штурмувати позиції ЗСУ на… електросамокатах та мотоциклах

Росіяни, які за твердженням деяких військових експертів планують наступальні дії протягом всього 2025 року, на фронті використовують будь-яку техніку, деякі ТЗ є «неочікуваними» для зони бойових дій.

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Про це в етері «Суспільного» розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

За його словами, у противника велика кількість «імпровізованої» техніки, у тому числі й самокати. «Очевидно, що електросамокат — це не по полю, а скоріше по дорозі, але в принципі вони використовують усе. І чим більше часу, тим більше різних засобів абсолютно неочікуваних для зони бойових дій. Ми бачили атаку на 40 мотоциклах на Лиманському напрямку близько тижня тому, ми бачили багі, електросамокати, ми бачили танки Т-55, переобладнані для доставки піхоти на позиції», — зазначив військовий та додав, что ворог використовує різні засоби для доставки піхоти на позиції та для того, аби «пройти українські дрони».

Використання такого «парку» Трегубов пов'язує з тим, що у противника має брак бронетехніки, який намагається компенсувати. Про це, зокрема, сигналізує й активніше використання ворогом цивільних автомобілів.

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«Вони намагаються використовувати все. Війна інколи нагадує фільм про „Скаженого Макса“. Ну, 40 мотоциклів. Це не підрозділ, це байкерський клуб якийсь», — зазначив він та додав, що таким чином росячнам не вдається повноцінно замінити бронетехніку: «Спроби просуватись на імпровізованих транспортних засобах не дуже працюють. Це, скоріше, від відчаю. Вони, скажімо, шукають ключ до поля бою. Поки не знаходять».

Нагадаємо, що з часу початку широкомаштабного російського вторгнення в Україну ворог втратив близько 43 тисяч одиниць автомобільної техніки. В Генштабі фіксують, що росії втратила в цій війні більше 10,5 тисячі танків та майже 22 тисячі ББМ.

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