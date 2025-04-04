Чемпіонські амбіції Віктора Мілевського: від професійного боксу до рідкісноземельних металів

Власник групи компаній «ОНК» Віктор Мілевський рік тому заснував промоутерську компанію Global Ukrainian Promotion. Результати її роботи вражають — вже 1 травня Сергій Радченко проведе бій за звання чемпіона світу WBC у бріджервейт (до 101,6 кг). Вперше в історії українського професійного боксу чемпіонський мегафайт відбудеться в Африці. Суперником Радченко стане чинний чемпіон 32-річний південноафриканець Кевін Лерена. Мегафайт відбудеться в столиці ПАР Преторії.

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— Коли рік тому я казав, що у 2025 році наш боксер буде битися за чемпіонський титул WBC, мені ніхто не вірив — розповідає Віктор Мілевський. — Але в підсумку мої слова не розійшлися зі справою. У нас вже підписаний контракт на бій, а Сергій в тренувальному таборі ретельно готується до найважливішого поєдинку у своїй професійній боксерській кар’єрі. Радченко доведеться скласти важкий екзамен. Лерена провів на ринзі 33 боя, переміг в 30. У 2022 році в Лондоні Кевін бився з британцем Даніелем Дюбуа і двічі відправив його в нокдаун вже в першому раунді. У 2015 році в Данії Лерена переміг Ігоря Пилипенка. У 2018 році в Південній Африці Дмитра Кучера, а в Азербайджані — Романа Головащенко. Сергій стане четвертим українцем серед суперників Кевіна і спробує перервати цю негативну для нас традицію поразок. Радченко має для цього необхідний досвід, недарма він свого часу працював спаринг-партнером в тренувальних таборах Володимира Кличка та Олександра Усика.

Розвивається кар’єра й в інших боксерів Global Ukrainian Promotion. 23-річний Ярослав Михайлушко в 2024 році став чемпіоном світу WBC Youth, в його послужному списку 10 перемог в 10 боях, причому в 9 поєдинках він переміг нокаутом. 24-річний Макс Молодан має у своєму активі 7 перемог в 7 боях.

Віктор Мілевський і Макс Молодан

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Паралельно Віктор Мілевський допомагає дитячим командам з футболу, хокею та боксу із рідної Одещини. Власник групи компаній «ОНК» вірить в щасливе майбутнє українського спорту і в сталий розвиток української економіки.

— Адже це взаємопов’язані речі, — пояснює Віктор. — У США та Великій Британії ринок професійного боксу ґрунтується на сплатопроможних фанах, які за чималі кошти купують платні телетрансляції поєдинків та квитки на події. В нашій країні поки інша ситуація. Але я дійсно вірю, що Україна має всі можливості бути в топі світових країн не тільки по спортивних досягненнях, але й по економіці, безпеці та добробуту українців.

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— Уявіть майбутнє, в якому Україна — світовий лідер у видобутку та переробці рідкісноземельних металів, — продовжує фіналізувати свою картину світу через 10 років Віктор Мілевський. — Літій, нікель, кобальт — ключові ресурси для електромобілів, акумуляторів та високих технологій — видобуваються та переробляються на ультрасучасних українських заводах. Водневі технології та літій-іонні батареї підкорюють світ. Ми побудуємо інноваційні підприємства та автоматизовані видобувні комплекси. Використовуємо екологічний підхід — сталий розвиток без шкоди планети. Україна — не лише житниця Європи, а й стратегічний центр глобальної індустрії. Енергія майбутнього в наших руках! Зараз для когось це звучить фантастично — як і рік тому мої прогнози стосовно розвитку Global Ukrainian Promotion".

Нагадаємо, Віктор Мілевський інвестує мільйони гривень в український бокс, ЗСУ та відновлення країни.

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