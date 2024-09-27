Навесні 2024 року в Одесі було створено амбітну боксерську промоутерську компанію Global Ukrainian Promotion, пише спортивний сайт «Чемпіон».

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«З Віктором Мілевським „Чемпіон“ познайомився у травні цього року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) під час поєдинку Олександра Усика з Тайcоном Ф’юрі. Після оголошення Майклом Баффером результату історичного мегафайту зі здивуванням помітив — Мілевський вже в ринзі вітав Усика з перемогою. Ще навесні цього року Віктор Мілевський заснував власну промоутерську компанію Global Ukrainian Promotion», — йдеться у публікації.

Івенти та благодійні аукціони

Перший боксерський івент, в якому Віктор взяв участь, відбувся 20 січня 2024 року в Київському палаці спорту. Мілевський надав організаторам фінансову допомогу у розмірі 2 мільйонів гривень. А вже на самому івенті взяв участь у благодійному аукціоні, метою якого було зібрати 5 мільйонів гривень. 2,5 мільйони гривень збиралися на відновлення школи у Миколаєві, яку розбомбили російські варвари. Ще 2,5 мільйони — на допомогу українській армії: закупівлю дронів, амуніції, а також на інші необхідні речі для патрульної поліції України. Організатори виставили 4 чи 5 лотів, включаючи боксерські рукавички з автографом Володимира Зеленського. Віктор відчув, що аукціон йде трохи мляво і шансів зібрати такі потрібні кошти для дітей та ЗСУ буде небагато. Тому звернувся до ініціатора та повідомив, що готовий придбати всі лоти одразу. І готовий за них сплатити 5 мільйонів гривень — якраз ту суму, яку необхідно було зібрати.

«Звісно, справа була зовсім не в лотах, а в тому, що кошти потрібні були на зрозумілі та правильні цілі, — зізнається Мілевський. — Також я сплатив гонорари деяким боксерам, які виходили на ринг Палацу спорту. Хоча і не мав до них жодного стосунку. Зробив це, бо розумію труд боксерів. Тож моя витратна частина по січневому івенту склала майже 8 мільйонів гривень».

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Віктор Мілевський придбав всі лоти одразу і сплатитив за них 5 мільйонів гривень – якраз ту суму, яку необхідно було зібрати

Наступне боксерське шоу відбулося в Києві в серпні. Віктор сплатив 7 мільйонів гривень, щоб закрити питання по оренді Палацу спорту та оплатити інших організаційних витрат. Ше 4 мільйони гривень пішло на оплату гонорарів усім боксерам, які боксували того вечора — як його нового дітища Global Ukrainian Promotion, так і боксерам Fanian SpartaBox. У цю суму також входили витрати на тренувальний кемп перед поєдинками. А у зв’язку з тим, що вечір боксу знову був благодійним, то під час заходу, вже традиційно, відбувся аукціон. Мілевський придбав лотів більше, ніж на мільйон. Підсумовуючи, його витратна частина цього разу склала близько 12 мільйонів гривень. Тобто, фактично він оплатив більше 80% від загального бюджету турніру.

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Global Ukrainian Promotion

Ідея відкрити промоутерську компанію Global Ukrainian Promotion виникла у Віктора на початку цього року. Цьому посприяв президент WBC Ukraine Микола Ковальчук, який познайомив Мілевського зі світом профібоксу із середини. Зараз на контракті у промоутерської компанії три боксери — Сергій Радченко, Ярослав Михалушко та Максим Молодан. Сергій свого часу був спаринг-партнером Володимира Кличка та Олександра Усика. За короткий час співпраці він вже завоював світовий титул WBC Silver у бріджервейті. Наступний крок — бій за звання чемпіона світу. Михалушко став чемпіоном України, завоював титул WBC Ukraine і цієї суботи у Львові проведе бій за титул WBC Youth. Це звання чемпіона світу серед молоді (до 25 років) за версією Всесвітньої боксерської ради. Макс Молодан отримує серйозних опонентів та плавно перероджується з боксера-аматора у професіонала.

Що буде в Україні з електроенергією взимку: прогноз експерта ринку

Віктор Мілевський є власником групи компаній «ОНК», які постачають електроенергію та природного газу вітчизняним підприємствам. Прогноз Мілевського, як Україна пройде третю зиму з моменту повномасштабного вторгнення обережно-оптимістичний.

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«Російські варвари вже довгий час помилково вважають, що удари по критичній інфраструктурі дозволять їм посіяти хаос серед українців, — розповідає Віктор. — Тому і б’ють по електростанціям і підстанціям. Керівництво нашої країни зробило гарний крок, надавши можливість отримувати кредити на пільгових умовах під закупівлю обладнання для альтернативної енергетики. Зараз в Україну в промислових масштабах завозяться сонячні панелі, газові установки, вітрові станції, накопичувачі, які акумулюють електроенергію та генератори. Це дозволяє значно знизити ризики „блекаутів“. Ще одна позитивна тенденція — за останній рік ми значно скоротили час на відновлення інфраструктури та електропостачання після ракетних ударів».

Раніше в компанії Yasno засмутили прогнозом про відключення світла взимку. А підприємець і експерт з енергетики Олександр Кацуба пояснив, як Україні витримати наступну зиму.

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