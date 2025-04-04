Чемпіонат України з футболу, 23-й тур, 4 — 7 квітня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
У п'ятницю, 4 квітня, поєдинком між аутсайдерами на столичній арені «Оболонь» стартував 23-й тур української прем'єр-ліги, в якій «Динамо» впевнено зберегло лідерство.
4 квітня (п'ятниця)
«Інгулець» (Петрове) — «Оболонь» (Київ) — 0:1 (Бичек, 14). Юніорські склади — 0:2.
У 23-му турі УПЛ також зіграють: 5 квітня (субота) — «Ворскла» — «Зоря» (13:00), «Чорноморець» — ЛНЗ (15:30); 6 квітня (неділя) — «Олександрія» — «Кривбас» (13:00), «Динамо» — «Лівий берег» (15:30); «Шахтар» — «Верес» (18:00); 7 квітня (понеділок) — «Колос» — «Рух» (15:30), «Полісся» — «Карпати» (18:00).
Становище команд:
1. «Динамо» — 54 очки (22 матчі);
2. «Олександрія» — 50 (22);
3. «Шахтар» — 44 (21);
4. «Полісся» — 37 (22);
5. «Кривбас» — 35 (20);
6. «Карпати» — 32 (22);
7. «Верес» — 29 (22);
8. «Зоря» — 29 (21);
9. «Рух» — 26 (22);
10. ЛНЗ — 25 (22);
11. «Лівий берег» — 22 (21);
12. «Колос» — 21 (22);
13. «Оболонь» — 21 (23);
14. «Ворскла» — 21 (22);
15. «Інгулець» — 16 (22);
16. «Чорноморець» — 15 (22).
Бомбардири: 13 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 10 — Георгій Судаков («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Полісся»), Олександр Філіппов («Олександрія»); 9 — Артем Бондаренко («Шахтар»), Єгор Твердохліб («Кривбас»); 7 — Олександр Назаренко («Полісся»), Петар Мічін («Зоря»), Бруніньо («Карпати»); 6 — Амбросій Чачуа («Карпати»), Ігор Краснопір («Рух»), Пилип Будківський («Зоря»), Віталій Буяльський («Динамо»); 5 — Ярослав Карабін («Рух»), Олександр Зубков («Шахтар»), Мухаррем Яшарі (ЛНЗ), Хуан Безерра («Олександрія»), Микола Гайдучик («Верес»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі півфінальні пари розіграшу Кубка України.
Фото ФК «Оболонь»60
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