Чемпіонат України з футболу, 22-й тур, 28 — 30 березня: результати та відеоогляди матчів, становище команд

У п'ятницю, 28 березня, після паузи, що була викликана поєдинками збірних (Україна перемогла Бельгію в Мурсії — 3:1 і програла Червоним дияволам у Генку — 0:3), матчами у Кривому Розі та Черкасах стартував 22-й тур української прем'єр-ліги.

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Чемпіонат України. 22-й тур

28 березня (п'ятниця)

ЛНЗ (Черкаси) — «Полісся» (Житомир) — 0:1 (Крушинський, 54). Юніорські склади — 0:6.

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«Інгулець» (Петрове) — «Верес» (Рівне) — 0:0. Юніорські склади — 0:1.

У 22-му турі УПЛ також зіграють: 29 березня (субота) — «Лівий берег» — «Олександрія» (13:00), «Оболонь» — «Шахтар» (15:30), «Рух» — «Динамо» (18:00); 30 березня (неділя) — «Ворскла» — «Кривбас» (13:00), «Карпати» — «Чорноморець» (15:30), «Зоря» — «Колос» (18:00).

Становище команд:

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1. «Динамо» — 51 очко (21 матч);

2. «Олександрія» — 47 (21);

3. «Шахтар» — 41 (20);

4. «Полісся» — 37 (22);

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5. «Кривбас» — 32 (19);

6. «Карпати» — 29 (21);

7. «Верес» — 29 (22);

8. «Зоря» — 29 (20);

9. «Рух» — 26 (21);

10. ЛНЗ — 25 (22);

11. «Лівий берег» — 22 (20);

12. «Ворскла» — 21 (21);

13. «Колос» — 18 (21);

14. «Оболонь» — 18 (21);

15. «Інгулець» — 16 (21);

16. «Чорноморець» — 15 (21).

Бомбардири: 12 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 10 — Георгій Судаков («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Полісся»), Олександр Філіппов («Олександрія»); 9 — Артем Бондаренко («Шахтар»); 8 — Єгор Твердохліб («Кривбас»); 7 — Олександр Назаренко («Полісся»), Петар Мічін («Зоря»); 6 — Амбросій Чачуа («Карпати»), Ігор Краснопір («Рух»), Пилип Будківський («Зоря»); 5 — Ярослав Карабін («Рух»), Олександр Зубков («Шахтар»), Віталій Буяльський («Динамо»), Мухаррем Яшарі (ЛНЗ), Хуан Безерра («Олександрія»), Микола Гайдучик («Верес»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у футболіста «Динамо» народився син.



Фото УПЛ

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