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Гроші

Не поспішають знижувати ціну за рішенням РНБО, — політолог про виробників ліків

17:30 4 квітня 2025
ціни на ліки

Виробники лікарських засобів не поспішають виконувати рішення РНБО щодо зниження цін на ліки, заявив політолог та військовий Кирило Сазонов.

За його словами, після заяви президента та РНБО щодо необхідності зниження цін на медикаменти виробники створили список зі 100 препаратів, що, на їхню думку, повинні подешевшати. Однак, за словами експерта, більшість препаратів в цьому списку є не критичними для медичної допомоги, а лише ті, що «не шкода» знижувати в ціні.

«У списку фігурують аскорбінки з різними смаками, що не мають жодного відношення до реальних потреб на фронті чи в лікарнях», — зазначив Сазонов.

Політолог також висловив сумнів у тому, що ціни на медикаменти знижуються через реальні медичні потреби, а не заради фінансової вигоди виробників. Він припустив, що список сформовано на основі залишків на складах і маржі, а не потреби в медичних препаратах.

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«Виглядає, що це більше PR-акція, ніж реальна допомога людям», — підсумував він.

Сазонов додав, що зниження цін на ряд препаратів відбулося лише за рахунок рентабельності аптек, що в свою чергу може загрожувати закриттям низки аптечних закладів, зокрема в прифронтових регіонах.

Нагадаємо, в Офісі президента обурені результатами регулювання фармацевтичного ринку.

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