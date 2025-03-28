Тисяча скарг і зростання цін на ліки: в ОП обурені результатами регулювання фармацевтичного ринку

Під час закритої робочої наради заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук розкритикувала Міністерство охорони здоровʼя через провал у реалізації ініціативи зі зниження цін на лікарські засоби.

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За її словами, знижку у 30% надали на непотрібні ліки, а на решту препаратів ціни зросли на 10%. Натомість у МОЗ стверджують, що ці тези — неправда. Про це повідомив співрозмовник, який був присутній на нараді.

Заступниця ОП заявила, що через нове регулювання аптеки та дистриб'ютори щороку сплачуватимуть на 10 мільярдів гривень менше податків.

Натомість ці нововведення зіграли на руку виробникам — вони «залишили собі» аптечні знижки та щомісяця зароблятимуть на 500 мільйонів гривень більше. Аптеки ж опинилися на межі рентабельності та змушені будуть закривати всі збиткові напрямки.

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Заступник міністра охорони здоров’я Едем Адаманов у відповідь стверджував, що девʼять українських виробників ліків все ж знизили ціни на 30%, як передбачено відповідною декларацією.

Ірина Верещук зазначила, що Президент Володимир Зеленський не задоволений процесом зниження цін на ліки в Україні і особисто телефонував міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку з вимогою пояснити ситуацію.

На робочій нараді був присутній представник Держпродспоживслужби, який підтвердив тези Ірини Верещук про те, що ціни на необхідні ліки насправді не знизилися. За його словами, з 1 березня було отримано понад тисячу скарг від громадян на вартість препаратів.

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У зверненнях українці вказують, що життєво необхідні ліки не лише не подешевшали, а й навпаки — подорожчали. Найбільше скарг надійшло з Тернопільської, Харківської, Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської, Черкаської областей та з Києва.

Під час наради було прийнято рішення про проведення перевірок усіх ланок ланцюга постачання — виробників, дистриб’юторів та аптек, — аби з’ясувати, де саме «застрягає» зниження цін.

Виробники просили не проводити перевірки та обіцяли надати інформацію добровільно. Однак в ОП наполягли на повноцінних перевірках, щоб зрозуміти, де справжня проблема.

Раніше повідомлялося, що з 1 березня 2025 року провідні українські фармацевтичні виробники знизили ціни на 100 найпопулярніших лікарських засобів, що дозволило зробити ліки доступнішими для громадян.

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Фото pixabay

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