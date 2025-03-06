Фармвиробники підтримали доступність ліків: що відомо

З 1 березня 2025 року провідні українські фармацевтичні виробники знизили ціни на 100 найпопулярніших лікарських засобів, що дозволило зробити ліки доступнішими для громадян.

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Це рішення не лише соціально відповідальне, а й економічно обґрунтоване — воно сприяє розвитку фармацевтичної галузі та довгостроковій стабільності ринку. Ініціатива реалізована в межах державної політики, спрямованої на підвищення доступності ліків.

Фармацевтичні компанії України, розуміючи складну економічну ситуацію та зниження платоспроможності населення, активно долучилися до діалогу з державою щодо оптимізації цінової політики. Завдяки цій співпраці вдалося знайти баланс між забезпеченням рентабельності виробництва та зниженням роздрібної вартості ліків.

Катерина Загорій, членкиня ради директорів «Дарниці», підкреслила, що великі українські фармвиробники завжди підтримували принцип доступної медицини. «Ми розуміємо нашу відповідальність перед суспільством і робимо все можливе, щоб якісні препарати залишалися доступними для кожного українця. Постійний контакт зі споживачами допомагає нам краще розуміти їхні потреби та оперативно реагувати на виклики ринку».

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Зменшення вартості популярних лікарських засобів має не лише соціальне значення, але й позитивний економічний ефект. Нижча ціна стимулює більший попит, що сприяє зростанню обсягу реалізації препаратів і допомагає компенсувати зменшення маржі. Водночас стабільні ціни та висока якість продукції зміцнюють довіру споживачів до українських брендів, заохочуючи вибір саме вітчизняних виробників.

Український фармацевтичний ринок — один із найбільш розвинених у Східній Європі, і місцеві виробники демонструють гнучкість та стратегічне мислення. Зниження цін дає змогу зміцнити позиції вітчизняних компаній на внутрішньому ринку, адже українські препарати стають ще конкурентоспроможнішими порівняно з імпортними аналогами.

Детальний список препаратів, на які знижено ціни, доступний на офіційному сайті МОЗ України: Перелік препаратів за зниженою ціною.

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Експерти галузі наголошують, що цей крок — частина довгострокової стратегії, спрямованої на розвиток ринку.

«Зниження цін — це не короткостроковий захід, а стратегічний вибір. Ми інвестуємо у стабільність, у здоров’я громадян та у майбутнє української фармацевтичної галузі», — зазначив Петро Багрій, президент Асоціації «Виробники ліків України».

Влада та бізнес продовжують спільно працювати над тим, щоб зробити лікарські засоби доступнішими та одночасно підтримати розвиток вітчизняного виробництва. МОЗ спільно з усіма гравцями ринку продовжує реформу, яка створить рівні умови для всіх учасників ринку, сприяючи чесній конкуренції та стабільному зростанню фармацевтичної сфери.

Українські фармвиробники доводять, що готові до соціально відповідального бізнесу та стратегічного розвитку. Зниження цін — це не лише відповідальний соціальний крок, а й стратегічне рішення, що забезпечить стабільність ринку, високу якість препаратів та сталий розвиток української фармацевтичної галузі в майбутньому.

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З іншого боку, існує думка, що спроба занадто жорсткого регулювання ринку державою може призвести до дефіциту деяких ліків.

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