40.80 / 41.38 45.00 / 45.82
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Помер чемпіон світу та віцечемпіон Олімпійських ігор з хокею, котрий втік від комуністичного режиму (фото, відео)

18:47 4 квітня 2025
Іржі Кохта

У віці 78 років після тривалої боротьби з тяжкою хворобою помер уві сні іменитий чеський хокеїст, чемпіон світу та дворазовий призер Олімпійських ігор Іржі Кохта, повідомляє пресслужба празької «Спарти». Раніше не стало дворазового олімпійського чемпіона з хокею Володимира Шадріна.

Крім «Спарти», де він був капітаном, Кохта також виступав за «Дуклу», а ще за німецькі «Ландсхут» та «Гедос». У чемпіонаті Чехословаччини хокеїст, який став дворазовим чемпіоном країни, за 14 сезонів провів 453 матчі та закинув 183 шайби.

У чемпіонаті Чехословаччини Іржі Кохта (праворуч) провів понад 450 матчів

У складі збірної Чехословаччини Кохта виграв чемпіонат світу 1972 року, а також тричі (в 1971, 1974, 1975 роках) ставав срібним призером. Разом із національною командою він виступав на двох Олімпіадах. 1968-го у французькому Греноблі чех став віцечемпіоном, а через чотири роки в японському Саппоро здобув «бронзу».

1982 року Іржі Кохта втік до ФРН, заробивши 18-місячну дискваліфікацію. Крім того, комуністична влада конфіскувала його майно для своїх родичів, включаючи сімейний будинок, який хокеїст збудував своїми руками. На батьківщину він повернувся лише після Оксамитової революції і насилу повернув свою віллу.

Після завершення кар'єри хокеїста Кохта зайнявся тренерською діяльністю. Спочатку він працював в Італії, а потім тренував дев'ять німецьких клубів, останнім з яких був «Дрезден». 2010 року форварда включили до Зали слави чеського хокею.

РЕКЛАМА

Разом із дружиною Дагмар, яка кілька років тому програла боротьбу з раком, Іржі виростив двох дочок — Ренату та Маркету, котрі досягли успіху як професіональні тенісистки. Виступаючи за Німеччину, Рената піднялася у світовому рейтингу на 301-у позицію, а Маркета — на 45-у.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер автор першого хет-трику у складі збірної росії, який зіграв понад 500 матчів у НХЛ.

Фото Dehli News

РЕКЛАМА

109

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пересадка розсади з контейнера в склянки, фото скріншот відео

Після цього розсада росте як на дріжджах: фермер дав слушну пораду городникам

Пенсія в Україні

Пенсіонерам збільшать виплати на майже 3200 грн: кому пощастить

Карта Таро Сонце. Фото youtube.com/@taro_znannya

Овнам — успіх, Близнюкам — звільнення, а Скорпіонам — біг із перешкодами: Таро-прогноз і поради карт на 4 квітня

Додатково уразливі категорії громадян можуть отримати до 20 000 гривень грошової допомоги, фото з відкритих джерел

Українцям виплатять до 20 тисяч грн за новою програмою підтримки: хто зможе отримати гроші

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту