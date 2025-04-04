Помер чемпіон світу та віцечемпіон Олімпійських ігор з хокею, котрий втік від комуністичного режиму (фото, відео)

У віці 78 років після тривалої боротьби з тяжкою хворобою помер уві сні іменитий чеський хокеїст, чемпіон світу та дворазовий призер Олімпійських ігор Іржі Кохта, повідомляє пресслужба празької «Спарти». Раніше не стало дворазового олімпійського чемпіона з хокею Володимира Шадріна.

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Крім «Спарти», де він був капітаном, Кохта також виступав за «Дуклу», а ще за німецькі «Ландсхут» та «Гедос». У чемпіонаті Чехословаччини хокеїст, який став дворазовим чемпіоном країни, за 14 сезонів провів 453 матчі та закинув 183 шайби.

У чемпіонаті Чехословаччини Іржі Кохта (праворуч) провів понад 450 матчів

У складі збірної Чехословаччини Кохта виграв чемпіонат світу 1972 року, а також тричі (в 1971, 1974, 1975 роках) ставав срібним призером. Разом із національною командою він виступав на двох Олімпіадах. 1968-го у французькому Греноблі чех став віцечемпіоном, а через чотири роки в японському Саппоро здобув «бронзу».

1982 року Іржі Кохта втік до ФРН, заробивши 18-місячну дискваліфікацію. Крім того, комуністична влада конфіскувала його майно для своїх родичів, включаючи сімейний будинок, який хокеїст збудував своїми руками. На батьківщину він повернувся лише після Оксамитової революції і насилу повернув свою віллу.

Після завершення кар'єри хокеїста Кохта зайнявся тренерською діяльністю. Спочатку він працював в Італії, а потім тренував дев'ять німецьких клубів, останнім з яких був «Дрезден». 2010 року форварда включили до Зали слави чеського хокею.

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Разом із дружиною Дагмар, яка кілька років тому програла боротьбу з раком, Іржі виростив двох дочок — Ренату та Маркету, котрі досягли успіху як професіональні тенісистки. Виступаючи за Німеччину, Рената піднялася у світовому рейтингу на 301-у позицію, а Маркета — на 45-у.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер автор першого хет-трику у складі збірної росії, який зіграв понад 500 матчів у НХЛ.

Фото Dehli News

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