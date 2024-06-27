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Спорт

Помер автор першого хет-трику у складі збірної росії, який зіграв понад 500 матчів у НХЛ (відео)

9:49 27 червня 2024
Сергій Березін

Колишній нападник збірної росії з хокею та низки клубів НХЛ, учасник Олімпійських ігор та чотирьох чемпіонатів світу Сергій Березін помер у віці 52 років, повідомляє офіційний сайт Національної хокейної ліги. Раніше олімпійського чемпіона з хокею знайшли мертвим у ванні.

Свою кар'єру віцечемпіон світу серед молодіжних команд розпочинав у воскресенському «Хіміку». Потім він пограв у Німеччині за «Кельнер Хайє», після чого сім сезонів виступав у найсильнішій лізі світу НХЛ за «Торонто», «Фінікс Койотс», «Монреаль», «Чикаго» та «Вашингтон», набравши у 554 матчах 316 очок (173 шайби + 143 передачі). Саме Березін став автором 10-тисячної шайби в історії «Монреаль Канадієнс».

Крім того, форвард Сергій Березін — автор першого хет-трику в історії збірної росії. 25 квітня 1995 року він тричі вразив ворота суперника у матчі з командою Швейцарії (8:0).

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У 2015 році відомий хокеїст разом із дружиною був заарештований у США, де він мешкав до своєї смерті, за звинуваченням у махінаціях із медичними страховками.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірка російського хокею помер від раку головного мозку в 21 рік.

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Фото nhl.com

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