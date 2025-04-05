Чому не з Барських? Пивоваров і Полякова презентували пісню на поезію Лесі Українки

Артем Пивоваров який нещодавно «зіграв індійське весілля» та Оля Полякова в межах культурного проєкту «Твої вірші, мої ноти» презентували спільну пісню на поезію Лесі Українки «Тішся».

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Відео опублікували на ютуб-каналі Артема.

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«Леся Українка зробила великий внесок у розвиток культури, сприяла формуванню важливих ментальних рис українців. Тож я не міг оминути увагою цю видатну постать в проєкті „Твої вірші, мої ноти“. Її творчість несе у собі національну ідею, зокрема нагадує про цінність волі та сили духу. Зараз ми транслюємо цю ідею на весь світ. Як би важко не було, не припиняємо мріяти, не обмежуючи політ своїх думок. І цю внутрішню свободу ми маємо зберегти та передати наступним поколінням», — написав Артем Пивоваров.

Повідомляється, що свої частини візуалізації артисти знімали окремо: Артем — у горах Словенії, Оля — на Дніпрі в Україні.

Зазначимо, що «Твої вірші, мої ноти» — авторський культурний проєкт Артема Пивоварова. Створений задля популяризації та підтримки української культури, поетів і письменників через призму музики. Налічує пісні на твори Тараса Шевченка, Івана Франка, Михайла Старицького, Павла Тичини та інших видатних українських поетів.

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В той же час багато фанів вважають, що Артему краще приготувати новий проєкт з Максом Барських, який зараз продовжує розкручувати свою нову пісню, і якому б зовсім не завадила допомога.

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Втім, продюсерам, вочевидь, ситуація більш зрозуміла.

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